Конкурс для талантливых мобилографов объявил Токаев
Фото: Акорда
17 августа телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарта Токаева объявил конкурс для талантливых мобилографов, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба президента предлагает участникам снять и смонтировать ролик на тему "Мой Казахстан".
"Если ты креативен, владеешь искусством съемки на телефон, камеру и дрон и умеешь быстро монтировать видео – этот конкурс для тебя! Смонтируйте трендовый ролик на тему "Мой Казахстан", – говорится в сообщении.
Ранее, 16 августа, Токаев встретился с жителями села Родина.
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