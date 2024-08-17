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Законодательство РК

Конкурс для талантливых мобилографов объявил Токаев

президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2024 19:32 Фото: Акорда
17 августа телерадиокомплекс президента РК Касым-Жомарта Токаева объявил конкурс для талантливых мобилографов, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента предлагает участникам снять и смонтировать ролик на тему "Мой Казахстан".

"Если ты креативен, владеешь искусством съемки на телефон, камеру и дрон и умеешь быстро монтировать видео – этот конкурс для тебя! Смонтируйте трендовый ролик на тему "Мой Казахстан", – говорится в сообщении.

Ранее, 16 августа, Токаев встретился с жителями села Родина.

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