Токаев предложил объявить конкурс на лучшее название для первой казахстанской АЭС

Сегодня, 11 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объявить конкурс на название атомной электростанции (АЭС), которую построят в поселке Улкен, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава государства заявил во время встречи со школьниками – победителями и призерами международных предметных олимпиад.

По словам президента, Казахстану нужны ученые, инженеры, педагоги, врачи и другие высококвалифицированные кадры.

Особо востребованными, считает Касым-Жомарт Токаев, станут специалисты в области искусственного интеллекта.

"На основе инноваций и высоких технологий мы строим прочный фундамент развития страны на многие десятилетия вперед". Касым-Жомарт Токаев

Далее он заявил, что стратегическое значение имеет возведение первой атомной электростанции во взаимодействии с компанией "Росатом".

"На днях был дан официальный старт строительству станции. АЭС – это не просто объект энергетики, а яркий символ научно-технического прогресса. Пока этот объект не имеет названия. Поскольку он первый в нашей стране, считаю, можно объявить страновой конкурс на лучшее название. Прошу и вас принять участие и проявить креативность, может быть одно из ваших предложений пригодится тогда, когда мы будем принимать решение". Касым-Жомарт Токаев

8 августа на берегу озера Балхаш в поселке Улкен состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая официальное начало работ по строительству первой в Казахстане АЭС.

Инициатива по проведению общенационального референдума по вопросу строительства АЭС была выдвинута Токаевым в его Послании от 1 сентября 2023 года. Референдум по строительству АЭС состоялся в Казахстане 6 октября 2024 года. По данным ЦИК, за строительство АЭС проголосовали более 5,5 млн казахстанцев. 25 февраля 2025 года было утверждено местоположение первой атомной станции в Жамбылском районе Алматинской области.

