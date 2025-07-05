Ушел из жизни известный казахстанский кинорежиссер Сламбек Тауекел

Кинорежиссер, сценарист и Заслуженный деятель Казахстана Сламбек Тауекел скончался на 78 году жизни, сообщает Zakon.kz.

Некролог, посвященный кинематографисту, опубликовали в Министерстве культуры и информации РК.

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования семье, близким и всем коллегам известного кинорежиссера, сценариста, Заслуженного деятеля Казахстана, кавалера орденов "Курмет" и "Знак Почета" Сламбека Тлеукабылулы Тауекела", – говорится в публикации.

Отмечается, что Сламбек Тауекел внес значительный вклад в развитие казахского кино и национальной духовности. Как режиссер он создал ряд историко-художественных фильмов, а также был искусным сценаристом и продюсером.

В фильмографии Сламбека Тауекела: "Здравствуй, Наурыз!" (совместно с режиссером С. Жармухамедовым), "Потерянный край", "Гимн юрте", "Асанали" (совместно с И. Вовнянко), "Батыр Баян", "Махамбет" и многие другие.

Сламбек Тауекел родился 2 апреля 1948 года в Павлодарской области. Окончил Всероссийский государственный институт кинематографии.

Трудовой стаж начинал с должности сотрудника организации кинопроизводства на киностудии "Казахфильм".

В разные годы был директором объединения мультипликации, начальник отдела кинопроизводства Казкинокомитета, главой киностудии "Казахфильм", заместителем председателя Госкино РК.

С 2001 по 2004 годы работал сопредседателем АО "Казахкинофест", исполнительным директором Госфонда поддержки культуры и искусства РК, первым заместителем председателя правления – генеральным продюсером АО "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан".

С 2004 по 2005 годы был председателем комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта РК, вице-президентом, художественным руководителем и главным редактором АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова.

Член Союза кинематографистов СССР. Почетный профессор Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова.

Был награжден орденами "Знак почета" и "Курмет", медалью "20 лет независимости Республики Казахстан", почетным нагрудным знаком Министерства культуры "Мәдениет қайраткері".

7 июня 2025 года стало известно о смерти известного казахстанского геолога, доктора геолого-минералогических наук Балтабека Куандыкова. Он скончался на 76-м году жизни.



