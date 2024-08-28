В Атбасаре состоялась церемония закладки капсулы локомотивосборочного завода

В городе Атбасар заложена капсула в честь начала реализации инвестиционного проекта – строительства локомотивосборочного завода.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, вице-министр транспорта РК Максат Калиакпаров, заместитель председателя АО "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов.

Атбасарский локомотивосборочный завод будет выпускать 100 секций магистральных электровозов, 200 секций магистральных и 60 секций – маневренных тепловозов.

Фото: УВП Акмолинской области

Обращаясь к участникам мероприятия, Марат Ахметжанов отметил, что проект даст новое развитие не только отрасли, а также всему региону.

"Сегодня для меня большая честь дать старт строительству современного завода по производству локомотивов на территории нашей области – в городе Атбасар, который является железнодорожным узлом с большой историей. Проект "Қамқор Локомотив" реализуется в рамках поставленной главой государства задачи по формированию прочного промышленного каркаса страны, обеспечению экономической самодостаточности и является одним из крупных для региона. Реализация данного проекта положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона, а также занятость и доходы населения", – подчеркнул глава региона.

Фото: УВП Акмолинской области

"Первый этап будет длиться порядка 3-4 лет, на начальном этапе будут работать 80 человек – это в основном проектировщики. Постепенно кадровый потенциал будет доведен до 800 человек. В будущем планируется локализация, изготовление элементов локомотивов. Площадка будущего завода специально выбрана возле действующего вагоноремонтного завода", –рассказал директор нового завода Жанатбек Адамбаев.

Строительство завода начнется в 2025 году. Стоимость частного инвестиционного проекта составляет порядка 47 млрд тенге.