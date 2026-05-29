В Алматы заложили капсулу строительства мусороперерабатывающего завода

В Алматы состоялась церемония закладки капсулы строительства современного мусороперерабатывающего завода с выработкой электрической энергии.

В мероприятии приняли участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, председатель компании Junxin Environmental Protection Даи Даогуо, представители государственных органов, бизнеса и общественности.

Проект реализуется в рамках поручений главы государства по улучшению экологической ситуации и развитию экологической инфраструктуры, а также в рамках программы "Таза Қазақстан".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выступая на церемонии, Дархан Сатыбалды отметил, что Казахстан и Китай последовательно укрепляют стратегическое партнерство, а реализация совместных экологических проектов является важным направлением двустороннего сотрудничества.

"Сегодня для Алматы и Казахстана начинается реализация одного из значимых экологических проектов. Новый завод позволит не только эффективно перерабатывать твердые бытовые отходы, но и вырабатывать электрическую энергию для городской системы энергоснабжения", – сказал аким Алматы.

Председатель компании Junxin Environmental Protection Даи Даогуо подчеркнул, что проект является результатом стратегического сотрудничества Казахстана и Китая в сфере зеленой экономики и устойчивого развития.

"Проект, старт которому мы даем сегодня, станет примером внедрения передовых технологий переработки отходов и производства электроэнергии. Он позволит не только эффективно решать проблему бытовых отходов Алматы, но и превращать отходы в источник зеленой энергии. Мы фактически реализуем принцип "отходы – в ресурс", соответствующий экологическим и устойчивым подходам инициативы "Зеленый Шелковый путь", – отметил Даи Даогуо.

Так, мощность предприятия составит около 2 тысяч тонн переработки отходов в сутки с выработкой до 60 мегаватт электроэнергии. Общий объем инвестиций в проект превышает 130 млрд тенге.

Завод будет соответствовать высоким международным экологическим стандартам, применяемым в ведущих городах мира, включая Сингапур, Копенгаген и Токио. Предприятие планируется эксплуатировать по принципу минимального воздействия на окружающую среду и с применением современных технологий очистки.

Отметим, что компания Junxin Environmental Protection обладает международным опытом реализации аналогичных проектов.