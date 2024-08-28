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С начала года в Казахстане пресечены 22 международных и 85 региональных наркоканалов

С начала года в Казахстане пресечены 22 международных и 85 региональных наркоканалов, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:27 Фото: gov.kz
Меры по противодействию наркопреступности 28 августа выработаны на Координационном совете Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители Администрации президента, руководители государственных органов и другие заинтересованные лица.

Как отметил глава надзорного органа Берик Асылов, государственным аппаратом проводится комплексная работа в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом, в том числе в рамках Комплексного плана по борьбе с наркотиками на 2023-2025 годы, однако в стране все еще нет целостной системы противодействия этому явлению.

За семь месяцев текущего года зарегистрировано более 5 тыс. наркопреступлений, из них почти 1,5 тыс. фактов сбыта.

К уголовной ответственности привлечено порядка трех тысяч человек, в т.ч. за сбыт 700 лиц.

Из оборота изъято более семи тонн наркотиков, из них 840 килограмм "синтетики".

Пресечены 22 международных и 85 региональных наркоканалов.

Для повышения эффективности принимаемых в данном направлении мер по поручению Администрации президента разработана новая система оценки силовых органов.

Она будет проводиться по основным показателям работы силовых структур и результатам социологических исследований по вопросу наркотизации населения. При этом оценке подлежит не отдельно взятый орган, а весь регион, что направлено на объединение усилий местных правоохранительных и исполнительных органов. Указанные меры позволят повысить ответственность первых руководителей территориальных подразделений правоохранительных и специальных органов за наркоситуацию.

Также речь шла о необходимости усиления контроля за ввозом в страну прекурсоров и иных химических веществ, используемых для производства синтетических наркотиков.

В этих целях прорабатывается вопрос создания Национального межведомственного "Таргетинг центра" по контролю за прекурсорами и синтетическими наркотиками (по опыту США и Литвы).

Ожидается, что Центр будет выполнять функцию информационно-аналитического хаба по мониторингу и контролю за оборотом химических веществ.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы взаимодействия государственных органов с владельцами цифровых платформ по противодействию наркопреступности, цифровизации процессов по блокировке незаконного контента и др.

По итогам заседания выработан ряд конкретных рекомендаций, в числе которых сместить акцент на установление организаторов нарколабораторий и выявление финансовых потоков наркобизнеса, пересмотреть систему мониторинга СМИ, интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей, для недопущения рекламы наркотиков, усовершенствовать систему здравоохранения в части учета наркозависимых лиц, изменения протоколов лечения, повышения доступности, качества и анонимности медицинской помощи и др.

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