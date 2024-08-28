В Астане запущена платформа для поиска работы и сотрудников

Новую сервисную платформу по поиску работы и заказов – JUMYSTAP.kz – запустили в столице, передает официальный сайт акимата Астаны.

Платформа JUMYSTAP.kz – следующий значимый этап развития проекта JOLTAP, который является инициативой акимата Астаны и нацелен на повышение доходов граждан посредством содействия занятости.



Главной задачей платформы JUMYSTAP.kz является оперативное решение проблем кадрового голода и безработицы в столице. Работодатели могут воспользоваться платформой для удобной публикации собственных объявлений. Здесь можно детально описать требования к кандидатам и делиться этими вакансиями с широким пулом соискателей. Представители бизнеса и физические лица могут найти не только сотрудника на постоянное рабочее место, но и исполнителей для выполнения заказов на объем. Площадка является единственным сервисом, включающим в себя более 1000 цифровых специалистов.

5 августа аким Астаны Женис Касымбек на встрече с выпускниками проекта дал старт работе платформы.

На JUMYSTAP.kz представлены более 5 тыс. выпускников проекта JOLTAP по 15 навыкам – 7 цифровых (SMM, разработка сайтов, видеомонтаж, графический дизайн, мобилография, торговля на маркетплейсах, таргет) и 8 рабочих (швея, модельер-конструктор, основы бухгалтерского учета, основы изготовления корпусной мебели, продавец-кассир, электрогазосварщик, бариста, ремонт обуви).

По цифровым специальностям география поиска заказов и работ ничем не ограничена – выпускники проекта могут принимать заказы не только в Астане, но и по всей территории Казахстана и СНГ. В свою очередь выпускники рабочих специальностей могут объединяться в группы для совместного выполнения работ на объем.

Платформой могут бесплатно пользоваться как работодатели, так и соискатели – без комиссий и посредников. Предусмотрена удобная фильтрация по пулу объявлений и соискателей. Обеспечена прямая связь между работодателями/заказчиками и соискателями/исполнителями заказов посредством мессенджера WhatsАpp.

Спонсоры платформы – завод строительных материалов Asyl Qala и ТОО "Парковочные пространства Астаны".

По всем вопросам о платформе обращайтесь в сall-центр проекта "JOLTAP" +7 707 221-31-31.