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Более 1500 единиц спецтехники задействовано в снегоуборке в Астане

Более 1500 единиц спецтехники задействовано в снегоуборке в Астане Фото: gov.kz
Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. 18 января в снегоуборочных работах задействовано более 2500 дорожных рабочих, передает официальный сайт акимата Астаны.

На дневную смену по очистке города от снега и наледи вышли 2512 дорожных рабочих и более 1500 единиц спецтехники. За ночь 18 января коммунальные службы вывезли из столицы более 50 тысяч кубометров снега, что равно объему 3626 большегрузов.

Более 1500 единиц спецтехники задействовано в снегоуборке в Астане

Фото: gov.kz

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны 168 825 рейсами вывезено свыше 2,3 млн кубометров снега.

Стоит отметить, что в Астане действует несколько снежных полигонов. Все они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, видеонаблюдением и освещением.


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