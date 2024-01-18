Более 1500 единиц спецтехники задействовано в снегоуборке в Астане

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме. 18 января в снегоуборочных работах задействовано более 2500 дорожных рабочих, передает официальный сайт акимата Астаны.

На дневную смену по очистке города от снега и наледи вышли 2512 дорожных рабочих и более 1500 единиц спецтехники. За ночь 18 января коммунальные службы вывезли из столицы более 50 тысяч кубометров снега, что равно объему 3626 большегрузов.

Фото: gov.kz

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны 168 825 рейсами вывезено свыше 2,3 млн кубометров снега.

Стоит отметить, что в Астане действует несколько снежных полигонов. Все они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, видеонаблюдением и освещением.



