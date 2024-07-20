В Боровом проходит учебно-тренировочный сбор по асык ату

В преддверии V Всемирных игр кочевников в Боровом стартовал очередной учебно-тренировочный сбор национальной сборной Казахстана по асык ату и бес асык, сообщает Zakon.kz.

Учебно-тренировочный сбор, который продлится до 25 июля, проходит на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Щучинске.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

"На учебно-тренировочный сбор собрались члены национальной сборной из Астаны, Шымкента, Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Туркестанской областей. Здесь созданы все условия для тренировок спортсменов и подготовки к V Всемирным играм кочевников. Мы приложим все усилия, чтобы достойно выступить и победить в этом соревновании". Главный тренер национальной сборной Казахстана по асык ату Жомарт Сабыржанулы

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Это четвертый учебно-тренировочный сбор по асык ату с начала года. Последний сбор планируется провести в Астане перед V Всемирными играми кочевников.

Фото: Ассоциация национальных видов спорта РК

Республиканская федерация асық ату входит в состав Ассоциации национальных видов спорта РК. Кроме того, в состав Ассоциации входят федерации байге, көкпар, аударыспақ, садақ ату, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік, тоғызқұмалақ, JORYQ и др. Возглавляет Ассоциацию национальных видов спорта РК известный предприниматель, меценат, председатель попечительского совета Общественного фонда "Altyn Qyran Foundation" Исламбек Салжанов.