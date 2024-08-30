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Законодательство РК

Всенародный субботник в честь Дня Конституции провели в Туркестанской области

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03 Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В Туркестанской области в преддверии празднования Дня Конституции РК были организованы общенациональные субботники. В ходе проведенных работ были очищены от мусора многоквартирные жилые дома, парки, скверы, аллеи и автодороги, сообщает Zakon.kz.

Также были скошены сорные травы и обрезаны заросли сухих деревьев. Кроме того, арыки вдоль улиц были очищены от мусора, а собранные отходы доставлены в специальные места. В результате более 11 тыс. граждан и 174 единицы техники задействованы в уборке территории региона, вывезено более 600 тонн мусора.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

На уборку вышли и жители города Кентау, которые очистили город от мусора.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В нем задействовано около 2000 человек, включая предпринимателей города, аварийных работников, работников городской поликлиники и больницы, учреждений, подведомственных отделу образования, работников отрасли, подведомственных акимату города.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

Кроме того, в преддверии праздника в Жетысае прошли мероприятия по уборке с участием государственных служащих, добровольной молодежи и местного населения.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В работе задействовано около 800 человек и 15 единиц техники из отделов аппарата акима района и сотрудников аппарата акима поселка, сельского округа.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 20:03

Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области

В целях санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов на территории Отрарского района прошли общенациональные субботники. Мероприятия по уборке проводятся во всех сельских округах, помимо районного центра.

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