Всенародный субботник в честь Дня Конституции провели в Туркестанской области
Также были скошены сорные травы и обрезаны заросли сухих деревьев. Кроме того, арыки вдоль улиц были очищены от мусора, а собранные отходы доставлены в специальные места. В результате более 11 тыс. граждан и 174 единицы техники задействованы в уборке территории региона, вывезено более 600 тонн мусора.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
На уборку вышли и жители города Кентау, которые очистили город от мусора.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В нем задействовано около 2000 человек, включая предпринимателей города, аварийных работников, работников городской поликлиники и больницы, учреждений, подведомственных отделу образования, работников отрасли, подведомственных акимату города.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
Кроме того, в преддверии праздника в Жетысае прошли мероприятия по уборке с участием государственных служащих, добровольной молодежи и местного населения.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В работе задействовано около 800 человек и 15 единиц техники из отделов аппарата акима района и сотрудников аппарата акима поселка, сельского округа.
Фото: Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
В целях санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов на территории Отрарского района прошли общенациональные субботники. Мероприятия по уборке проводятся во всех сельских округах, помимо районного центра.