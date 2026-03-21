Токаев: Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку

Фото: Акорда

21 марта 2026 года в своей речи перед общественностью Туркестанской области Касым-Жомарт Токаев поднял тему новой Конституции РК, отметив, что ее принятие народом знаменует вступление в эпоху коренных преобразований, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что "мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку": "Как вам известно, Казахстан вступил в эпоху коренных преобразований. Мы вместе, как единая нация, успешно осуществляем конституционную реформу, которая имеет особое историческое значение. Убежден, что ее влияние на развитие страны будет исключительно важным. Поэтому иностранные лидеры, политики и эксперты с большим интересом наблюдают за нашей конституционной реформой. По их мнению, избрав новые подходы к конституционной реформе, осуществляя масштабные изменения, преобразуя сущность и содержание Конституции, Казахстан кардинально обновляет основы своего государственного устройства". Президент заявил, что на общенациональном референдуме граждане сделали свой исторический выбор во имя светлого будущего страны. "Мы обрели новую Конституцию, получившую всенародную поддержку. Конституция – это фундаментальный документ, ориентир, определяющий будущее государства, цели и задачи национального развития. Это в полной мере признала и вся мировая общественность". Президент выразил глубокую признательность всем соотечественникам, которые активно участвовали в референдуме: "Отрадно, что граждане приняли самое активное участие в референдуме. Также очень важно, что это голосование убедительно продемонстрировало нашу солидарность. Мы на деле почувствовали силу патриотического духа нашего народа. Жители Туркестана никогда не остаются в стороне от государственных дел и оказывают широкую поддержку реформам. И в этот раз регион показал пример высокой сплоченности: Туркестан вошел в число самых активных областей. 92,21% проголосовавших жителей поддержали Новую Конституцию, за что я искренне благодарен. Находясь на священной земле Туркестана, выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, которые не остались равнодушными к судьбе государства". Касым-Жомарт Токаев также отметил, что новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения:

"Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу. Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума. Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны. Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи".

