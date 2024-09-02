Начальника СИЗО в Атырау задержали

В департаменте КНБ по Атырауской области подтвердили, что в отношении начальника СИЗО идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

25 августа в СМИ появилась неофициальная информация о задержании исполняющего обязанности начальника учреждения №75 КУИС. Это случилосьт в частной бане при получении взятки в размере 500 тыс. тенге.

Как ответил первый заместитель начальника ДКНБ изданию "АЖ", в настоящее время проводится досудебное расследование по части 1-1 статьи 366 УК ("Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе").

Издание со ссылкой на достоверные источники пишет, что взятку дали за обещание оставить одного из осужденных в учреждении. В СИЗО содержат обвиняемых во время следствия и в период судебных разбирательств. После приговора суда они отправляются к месту постоянного отбывания наказания.

В свою очередь, в Антикоре Атырауской области сообщили, что в производстве дела о получении взятки начальником СИЗО нет.