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Начальника СИЗО в Атырау задержали

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:46 Фото: freepik
В департаменте КНБ по Атырауской области подтвердили, что в отношении начальника СИЗО идет досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

25 августа в СМИ появилась неофициальная информация о задержании исполняющего обязанности начальника учреждения №75 КУИС. Это случилосьт в частной бане при получении взятки в размере 500 тыс. тенге.

Как ответил первый заместитель начальника ДКНБ изданию "АЖ", в настоящее время проводится досудебное расследование по части 1-1 статьи 366 УК ("Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе").

Издание со ссылкой на достоверные источники пишет, что взятку дали за обещание оставить одного из осужденных в учреждении. В СИЗО содержат обвиняемых во время следствия и в период судебных разбирательств. После приговора суда они отправляются к месту постоянного отбывания наказания.

В свою очередь, в Антикоре Атырауской области сообщили, что в производстве дела о получении взятки начальником СИЗО нет.

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