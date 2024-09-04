Партии и НПО объединились в поддержку строительства АЭС

4 сентября спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов провел первое заседание Народного штаба за строительство АЭС. В него вошли около 250 представителей от 6 политических партий и порядка 20 республиканских общественных объединений, сообщает Zakon.kz.

Референдум по строительству АЭС, который состоится 6 октября, имеет стратегическое значение для будущего Независимого Казахстана. Поэтому самые активные и авторитетные политические и общественные организации страны объединились в Народный штаб за строительство АЭС. Об этом заявил спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов в ходе первого заседания штаба. Он создан для того, чтобы сплотить людей вокруг прогрессивной идеи по возведению атомной электростанции.

"Строительство АЭС – это прорывной проект, залог успешного развития Казахстана на долгие годы вперед. Все передовые умы в нашей стране и мире осознают пользу от использования атомной энергетики. Это, прежде всего, безопасно, надежно, экологично. Мы стоим перед большим выбором. Поэтому задача Народного штаба – провести широкую разъяснительную кампанию среди населения и мобилизовать общество в поддержку АЭС. Референдум, который состоится 6 октября, покажет наше единство и сплоченность", – сказал он.

Фото: Amanat

Спикер Мажилиса подчеркнул, что сегодня энергетическая независимость выходит на первый план повестки дня. Опыт передовых стран мира наглядно доказывает эффективность и безопасность атомной энергетики. В настоящее время Казахстан уже испытывает дефицит электроэнергии и вынужден импортировать ее из соседних стран. Поэтому главная задача Народного штаба – донести до общества значимость и преимущества строительства АЭС, развеять укоренившиеся мифы и фобии среди населения. Тем более что успешный опыт совместной работы у партий и НПО уже есть.

Фото: Amanat