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Самый длинный мост в Казахстане сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года

Самый длинный мост в Казахстане сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 19:51 Фото: Facebook/Берик Уали
Самый длинный мост в стране через Бухтарминское водохранилище сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом 19 сентября сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, передает Zakon.kz.

Он отметил, что ровно 5 лет назад, 19 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Восточно-Казахстанской области выделить средства на строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

"В настоящее время строительство моста близится к завершению. Ожидается, что стратегический объект, который соединит две области и шесть районов, будет сдан в эксплуатацию до конца года. Для местных жителей это долгожданная радость и большая новость, поскольку жители районов Маркакөл, Куршим, Катон-Карагай и Кокпекты Восточно-Казахстанской и Абайской областей на протяжении 50 лет испытывали трудности с дорогой. Летом они переправлялись на пароме, а зимой передвигались по льду. Не секрет, что многие люди погибли, утонув в воде. Поэтому строительство этого моста имело особое значение", – написал Берик Уали на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что этот мост станет самым длинным в стране. Общая длина двухполосного автомобильного моста составляет 1316 метров, он сможет пропускать до 80 тысяч автомобилей в сутки. В рамках проекта также предусмотрено строительство новой автодороги протяженностью 18,6 

Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 26 июня 2024 года, показали ход строительства самого длинного моста в стране через Бухтарминское водохранилище. 

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