Что известно о строительстве самого большого моста в Казахстане

21 мая 2024 года в пресс-службе Министерства транспорта рассказали, как продвигается строительство самого большого моста в Казахстане через Бухтарминское водохранилище, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что специалисты продолжают строительство двухполосного автомобильного моста через Бухтарминское водохранилище у села Куйган в Восточно-Казахстанской области. Общая длина объекта составляет 1316 метров.

Фото: gov.kz

По словам представителя комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Толегена Абдуллина, на данный момент выполнен 81% работ по возведению опор моста: из 21 опоры построено 17, работы продолжаются на оставшихся четырех опорах.

Фото: gov.kz

"Также установлено 10 из 20 пролетных строений. Полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые площадки для выполнения работ". Толеген Абдуллин

Фото: gov.kz

В дополнении он уточнил, что на подъездной дороге завершены работы по устройству земельного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для дальнейших строительно-монтажных работ уже заготовлены.

Фото: gov.kz

10 мая в Министерстве транспорта назвали точные сроки завершения строительства первого автомобильного тоннеля в Казахстане через перевал Шакпак баба. Этот тоннель позволит водителям не попадать зимой в снежный плен.