"Атлетико Мадрид" подписал соглашение с Казахстаном о создании футбольной академии

Испанский футбольный клуб "Атлетико Мадрид" подписал соглашение о создании футбольной академии в Казахстане. Ее планируют построить в городе Талгар Алматинской области осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz

Академия будет предоставлять "стратегическую поддержку и передовые методы футбольной подготовки" на протяжении как минимум десяти лет, пишет испанское информационное агентство EFE.

На церемонии подписания присутствовали генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин, посол Казахстана в Испании Данат Мусаев, а также представители двух казахстанских компаний, участвующих в соглашении: Doscar Group и Sport Asset Management.

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Посол Мусаев в интервью агентству EFE, которое состоялось в офисах клуба на стадионе Метрополитано, пояснил, что проект начался почти год назад в ответ на "достаточно высокий спрос и частную инициативу компаний" по созданию академии "Атлетико Мадрид" с десятилетним сроком реализации.

Как клуб, так и казахстанские партнеры стремятся воспроизвести инфраструктуру, которую "Атлетико" имеет в Алькала-де-Энарес (Мадрид). Там находится стадион с натуральным газоном, пять футбольных полей с искусственным покрытием, а также другие спортивные и тренировочные объекты, способные вместить более 1000 детей.

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

"Планы по строительству очень амбициозные, и, скорее всего, эта академия станет важным центром не только для нашей страны, но и для Центральной Азии", — сказал посол Казахстана в Испании Данат Мусаев.

Он добавил, что ожидает "полной поддержки этого проекта" в таких областях, как футбольная методология и передовые технологии.

В свою очередь, директор Академии "Атлетико Мадрид" Эмилио Гутьеррес отметил, что подписание соглашения является частью стратегии клуба по расширению в других странах и регионах. Он подчеркнул, что Казахстан станет выдающимся местом для подготовки молодых футболистов не только из крупнейшей страны Центральной Азии, но и из соседних государств.

Фото предоставлено ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT"

В июне президент "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо посетил Астану для встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить детали создания футбольной академии на базе Олимпийского центра Акбулак в Талгаре.

По словам Главы государства, в Казахстане около 40 000 детей обучаются в футбольных школах. В связи с этим планируется уделять особое внимание продвижению этого вида спорта, улучшению существующей инфраструктуры и строительству новых стадионов.