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Казахстанские дети получат возможность тренироваться в футбольной Академии Испанского клуба "Атлетико Мадрид"

Появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:54 Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT
Академия будет построена на базе Олимпийского центра "Акбулак" в городе Талгар и станет первой подобного рода в Центральной Азии.

Согласно посланию Главы государства, где были затронуты вопросы развития массового спорта, улучшения здоровья населения и важности продвижения детско-юношеского футбола, в 2023 году компания DOSCAR GROUP совместно с посольством Республики Казахстан в Испании начала переговоры с испанским футбольным клубом "Атлетико Мадрид". Переговоры, длившиеся более года, завершились подписанием контракта сроком на 10 лет, пишет испанское информационное агентство EFE.

Появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:54

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Как сообщили представители DOSCAR GROUP, в течение года велись активные переговоры с руководством испанского клуба, что позволило привлечь к участию в проекте все заинтересованные стороны. В 2024 году было достигнуто историческое соглашение о создании детско-юношеской академии "Атлетико Мадрид" в Казахстане. Это будет первая официальная академия испанского клуба на территории СНГ и Центральной Азии.

Президент футбольного клуба "Атлетико Мадрид" Энрике Сересо в июне 2024 года посетил Казахстан и встретился с Главой государства для обсуждения проекта. Его результатом стало подписание контракта, согласно которому академия будет расположена на территории Олимпийского центра "Акбулак". Академия обещает стать настоящим центром подготовки будущих звезд футбола.

Появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:54

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Академия "Атлетико Мадрид Казахстан" ставит перед собой амбициозные задачи: предоставить высококачественное футбольное образование на основе методик, признанных мировым футбольным сообществом. Профессиональные тренеры из Испании будут работать с каждым воспитанником индивидуально, развивая их технические и тактические навыки. Основной тренерский состав академии будет состоять из сертифицированных специалистов из Испании, что гарантирует соответствие высокому уровню подготовки. Отбор детей из всех регионов РК и Центральной Азии будет проводиться непосредственно испанскими тренерами и специалистами в целях выявления наиболее талантливых детей, которые в последующем получат шанс проявить себя на футбольных полях Европы.

Дети со всех регионов Казахстана смогут учиться и тренироваться в этой академии. Часть обучающихся получат гранты на бесплатное обучение. Лучшие воспитанники получат уникальную возможность продолжить обучение и тренировки на базе клуба "Атлетико Мадрид" в Испании, что еще больше расширит их перспективы на международной арене.

В Казахстане появится Академия футбольного клуба "Атлетико Мадрид", фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:54

Фото предоставлено ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT"

Академия будет оснащена современными тренировочными и учебными базами: поля с натуральным и искусственным покрытием, современные тренажерные залы, мультимедийные учебные классы, реабилитационные центры, просторные раздевалки, зоны отдыха, гостиничный комплекс и общежитие для юных футболистов. На базе академии будут организованы курсы английского и испанского языков для облегчения адаптации молодых спортсменов к международным соревнованиям. Все это создаст оптимальные условия для воспитания будущих футбольных звезд.

Как отметил директор по развитию академии и международного сотрудничества клуба "Атлетико Мадрид" Эмилио Гутьеррез Болоуза, "Открытие нашей академии в Казахстане — это не просто событие, это настоящая революция в мире футбола. Мы убеждены, что казахстанские дети обладают огромным потенциалом, и наша академия станет местом, где будут рождаться великие футболисты. Мы привнесем сюда нашу методологию, опыт и непреклонное стремление к победам, чтобы поднять уровень футбола в стране на новые высоты".

Вышеуказанная договоренность достигнута благодаря поддержке компании DOSCAR GROUP, Посольства РК в Испании, Министерства туризма и спорта Республики Казахстана, Казахстанской Федерации футбола, Посольства Испании в РК, а также совместным усилиям ОО "Sport Asset Management" и футбольного клуба "Атлетико Мадрид".

Появится в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 14:54

Фото: ОО "SPORT ASSET MANAGEMENT

Открытие академии "Атлетико Мадрид Казахстан" планируется в 2025 году и станет мощным импульсом для развития футбола в Казахстане и Центральной Азии, предоставив молодым талантам страны огромные возможности для реализации.

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