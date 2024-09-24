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Апелляция по делу олигарха Нурлана Тлеубаева: какое решение вынес суд

Апелляция по делу олигарха Нурлана Тлеубаева: какое решение вынес суд, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 19:41 Фото: YouTube/pmkz
В суде Астаны сегодня, 24 сентября 2024 года, вынесли решение по апелляции олигарха – крупного акционера ликвидируемого Delta Bank Нурлана Тлеубаева, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе столичного суда уточнили, что в апелляционных жалобах осужденный и его адвокат просили оправдать, потерпевший и заинтересованное лицо – изменить приговор.

"Поскольку вина осужденного доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора, приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу".Пресс-служба суда Астаны

Напомним, 19 июля 2024 года межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Нурлана Тлеубаева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием окончательно Тлеубаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

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АФМ РК установлено, что в период с 2012 по 2017 год Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства АО "Delta Bank" путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам.

От незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний пострадали АО "КазИнвестБанк", АО "Банк развития Казахстана" и АО "ЕНПФ".

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