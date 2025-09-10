Судья по делу замакима Шымкента показал язык журналистке: вынесено решение комиссии
Фото: Facebook/Ботагоз Омарова
В Шымкенте комиссия по судейской этике вынесла решение по судье уголовного суда Абинуру Карабаеву, сообщает Zakon.kz.
18 августа 2025 года во время рассмотрения уголовного дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова судья Абинур Карабаев неожиданно показал язык журналистке. На произошедшее отреагировали в городском суде, где сообщили, что этот поступок судьи рассмотрят на комиссии по судейской этике.
"Комиссией по судейской этике решено направить материалы проверки касательно судьи Абинура Карабаева для рассмотрения по существу в Судебное жюри при Высшем судебном совете Республики Казахстан. На данный момент данное решение не вступило в законную силу, судья Карабаев А. вправе его обжаловать", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе суда Шымкента сегодня, 10 сентября.
20 августа 2025 года действия еще одного судьи вызвали вопросы в Казнете. Речь шла о судье Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Бахытхане Бакирбаеве, который показал "решетку" пальцами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript