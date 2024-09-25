Генерики в лечении казахстанцев открывают дополнительные возможности для пациентов

В Казахстане идет судебное разбирательство по запрету на использование генерика. Новый иск может сказаться на возможностях казахстанских потребителей покупать более дешевые препараты, а государству – более рационально использовать бюджет, сообщает Zakon.kz.

Известно, что генерики намного дешевле оригинальных препаратов. Это потому, что в их стоимость не закладываются затраты на разработку, исследования и патент (исключительные права на производство и реализацию лекарственного средства в течение определенного времени – обычно 15-20 лет). Именно этим объясняется их невысокая цена и доступность для пациентов.

При этом генерики – это аналоги уже придуманных ранее лекарств, которые в своей основе имеют такое же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве, но не уступающие им по эффективности.

Казахстану это выгодно тем, что, закупая генерические лекарства, страна экономит миллиарды тенге, обеспечивая больше пациентов лекарствами в больницах и поликлиниках. Это также дает возможность направлять сэкономленные деньги на расширение охвата пациентов бесплатными лекарствами в других терапевтических направлениях.

В свою очередь судебные тяжбы в отношении уполномоченных органов, а также производителя генерика затрудняют развитие фармпромышленности Казахстана, что также влияет на конечного потребителя лекарственных средств. В случае запрета генерика возникает необходимость приобретения более дорогих препаратов.

Очередной судебный спор способствует созданию возможных барьеров для развития фармакологической отрасли Казахстана.

Как рассказал представитель АО "Химфарм" директор ТОО "Шабалина и партнеры" Асылбек Абдыкулов, компания "АстраЗенека" обратилась с гражданским иском к РГУ "Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК", РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" и АО "Химфарм" (компания SANTO) "об обязании провести действие", чтобы Комитет отозвал регистрационное удостоверение на воспроизведенное лекарственное средство "Дапаглисан", а также в экспертный орган, чтобы тот отозвал заключение на генерик.

"Судья Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны удовлетворил обращение компании о принятии обеспечительных мер, приняв Определение за №7119-24-00-2/12110 от 10 сентября 2024 года приостановить действие регистрационных удостоверений компании "Химфарм" на препарат "Дапаглисан". Определение о приостановлении направлено сторонам для исполнения", – рассказал детали судебного процесса представитель АО "Химфарм" Асылбек Абдыкулов.

В результате держателю регистрационных удостоверений АО "Химфарм" генерика "Дапаглисан" предписано привести в соответствие общую характеристику лекарственного средства и инструкцию по медицинскому применению (внести изменения в материалы регистрационного досье), сообщил Абдыкулов.

По его словам, указанные процессуальные действия компания "АстраЗенека" инициировала в ходе проведения тендера единого дистрибьютора лекарственных средств – ТОО "СК Фармация" – на закуп препаратов по МНН "Дапаглифлозин" по лоту 4647240-Т1.

От решения суда зависит, какое лекарство будут использовать для лечения диабета в стране и сколько это будет стоить.