Утвержден перечень видов деятельности и услуг АО "НИТ"
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Приказом МЦРИАП от 14 мая 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.
Так, в перечень видов деятельности НИТ вошли:
- Создание, развитие, тестирование, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для межгосударственного информационного взаимодействия и автоматизации государственных функций;
- создание, кастомизация, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" и их реализация на экспорт по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;
- методологическое обеспечение и управление проектами по созданию и развитию объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" для реализации на экспорт;
- создание дашбордов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
- подготовка списков потенциальных услугополучателей проактивных государственных услуг (сегментация и формирование списков) в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";
- разработка витрин данных в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";
- проведение обучения по работе с инструментами визуализации данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
- создание и сопровождение кейсов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
- предоставление услуг по использованию и организации доступа к сервисам, размещенным на витрине сервисов "Smart Bridge";
- услуга по размещению сервиса на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленных за Оператором;
- предоставление результатов аналитики данных на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
- предоставление услуги цифровой идентификации, основанной на методе распознавания лица (биометрическая идентификация), в том числе при оказании государственной услуги;
- предоставление услуг подписания документов/электронных документов закрытым ключом электронной цифровой подписи, и проверка подлинности электронной цифровой подписи;
- осуществление деятельности Оперативного центра информационной безопасности.
Приказ вводится в действие со 2 июня 2024 года.
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