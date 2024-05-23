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Утвержден перечень видов деятельности и услуг АО "НИТ"

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 09:52 Фото: pexels
Приказом МЦРИАП от 14 мая 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов деятельности НИТ вошли:

  • Создание, развитие, тестирование, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для межгосударственного информационного взаимодействия и автоматизации государственных функций;
  • создание, кастомизация, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" и их реализация на экспорт по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;
  • методологическое обеспечение и управление проектами по созданию и развитию объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" для реализации на экспорт;
  • создание дашбордов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
  • подготовка списков потенциальных услугополучателей проактивных государственных услуг (сегментация и формирование списков) в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";
  • разработка витрин данных в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";
  • проведение обучения по работе с инструментами визуализации данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
  • создание и сопровождение кейсов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
  • предоставление услуг по использованию и организации доступа к сервисам, размещенным на витрине сервисов "Smart Bridge";
  • услуга по размещению сервиса на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленных за Оператором;
  • предоставление результатов аналитики данных на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";
  • предоставление услуги цифровой идентификации, основанной на методе распознавания лица (биометрическая идентификация), в том числе при оказании государственной услуги;
  • предоставление услуг подписания документов/электронных документов закрытым ключом электронной цифровой подписи, и проверка подлинности электронной цифровой подписи;
  • осуществление деятельности Оперативного центра информационной безопасности.  

Приказ вводится в действие со 2 июня 2024 года.

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