Утвержден перечень видов деятельности и услуг АО "НИТ"

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Приказом МЦРИАП от 14 мая 2024 года утвержден перечень видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень видов деятельности НИТ вошли: Создание, развитие, тестирование, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры, предназначенных для межгосударственного информационного взаимодействия и автоматизации государственных функций;

создание, кастомизация, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" и их реализация на экспорт по согласованию с уполномоченным органом в сфере информатизации;

методологическое обеспечение и управление проектами по созданию и развитию объектов информатизации, в том числе "электронного правительства" для реализации на экспорт;

создание дашбордов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";

подготовка списков потенциальных услугополучателей проактивных государственных услуг (сегментация и формирование списков) в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";

разработка витрин данных в информационно-аналитической системе "Smart Data Ukimet";

проведение обучения по работе с инструментами визуализации данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";

создание и сопровождение кейсов на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";

предоставление услуг по использованию и организации доступа к сервисам, размещенным на витрине сервисов "Smart Bridge";

услуга по размещению сервиса на объектах информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства", закрепленных за Оператором;

предоставление результатов аналитики данных на основе данных информационно-аналитической системы "Smart Data Ukimet";

предоставление услуги цифровой идентификации, основанной на методе распознавания лица (биометрическая идентификация), в том числе при оказании государственной услуги;

предоставление услуг подписания документов/электронных документов закрытым ключом электронной цифровой подписи, и проверка подлинности электронной цифровой подписи;

осуществление деятельности Оперативного центра информационной безопасности. Приказ вводится в действие со 2 июня 2024 года. Читайте также Две казахстанские школы получат статус "международной" Как будут работать региональные детские омбудсмены Границы Мангистауской области изменили: подписано постановление

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