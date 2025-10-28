Противодействие наркомании в Атырау: новая фишка полицейских

В Атырауской области усилены меры в сфере правовой культуры, профилактики наркомании и противодействия наркопреступности.

На что сделан акцент и почему сотрудники полиции предлагают водить детей на экскурсии в наркодиспансер, выяснила корреспондент Zakon.kz.

С начала 2025 года сотрудники полиции Атырауской области выявили 135 наркоправонарушений, в числе которых 39 преступлений, связанных со сбытом наркотических средств.

"Мы задержали 26 распространителей наркотиков. В числе закладчиков – 6 несовершеннолетних. Это студенты колледжей, учащиеся средних школ. Изъяли свыше 181 кг различных наркотиков, больше всего каннабисного вида – марихуаны, конопли, и синтетической заразы в количестве 3 кг 900 гр. Ликвидировали две фитолаборатории по производству наркотиков каннабисной группы. Нам удалось перекрыть три канала поставки наркотических средств. Усилили работу по выявлению и блокировке противоправного контента. В рамках противодействия финансированию наркопреступности выявили 13 596 карт-счетов. Судом арестовано 36,6 миллионов тенге, и еще 108 криптокошельков на общую сумму 3,6 млрд тенге". начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области, полковник полиции Алишер Нуршаев

Основной упор стражи порядка делают на профилактику наркомании. В 2025 году таких мероприятий уже зашкаливает за 700. Проводятся лекции, круглые столы, встречи, семинары, спортивно-творческие мероприятия, акции, рейды и многое другое. Причем в качестве превентивных мер люди в погонах взаимодействуют и сотрудничают с неправительственными организациями и общественностью, в их числе представители Ассамблеи народа Казахстана, молодежных ресурсных центров, спортсмены, эксперты, популярные блогеры и общественные деятели.

"Чтобы молодые люди приобрели максимально стойкий иммунитет против наркотиков, повышаем интерес к спорту. Проводили турниры по карате, а еще спортивное мероприятие "Дух чемпионства". Знаете, это было масштабно и впечатляюще – жители города и гости, собравшиеся на центральной площади Атырау, наблюдали за яркими показательными выступлениями по боксу, таэквондо, дзюдо и карате. Спортсмены демонстрировали свои навыки и проявляли силу, мастерство, ловкость и волю к победе. Думаю, многим молодым людям тоже захотелось стать такими же сильными. Таким образом, через спорт можно настроить молодежь на здоровые привычки". начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области полковник, полиции Алишер Нуршаев

На лекциях подросткам дают возможность самим выразить свое мнение, организуют мини-дебаты. Также при выполнении спортивных нормативов школьникам и студентам обязательно вручают ценные призы.

Сотрудники полиции считают необходимым усилить профилактическую и информационно-разъяснительную работу, особенно в образовательных организациях, и оказывать поддержку людям, освободившимся из мест лишения свободы за совершение наркопреступлений, а бывших осужденных привлекать к волонтерской деятельности. В мужской и женской колониях, учреждениях ДУИС по Атырауской области провели несколько антинаркотических мероприятий – беседовали, проводили спортивные состязания.

"В регионе проводим акции по удалению граффити-надписей, содержащих рекламу наркотических средств. Вместе с нами в таком деле участвуют представители неправительственной организации "Тәуелсіз Өмір", члены совета по профилактике наркопреступлений, волонтеры молодежных объединений "Атыраулық жастаррухы" и "Тәуелсіз өмір". Выявляем и закрашиваем надписи на стенах жилых и административных зданий, они же зачастую содержат зашифрованные ссылки на продажу наркотиков через интернет-мессенджеры, представляя угрозу для общественной безопасности. Так стараемся защищать общество от наркотической угрозы, опять-таки формируя у молодежи стойкое неприятие наркотиков. В нынешнем году уничтожили свыше 70 наркограффити". начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области полковник, полиции Алишер Нуршаев

Вместе с тем, в полиции считают необходимым внедрить и другой метод, чтобы подростки под присмотром специалиста посещали наркодиспансеры. Молодые люди могли бы увидеть, во что превращается человек в результате приема психоактивных веществ.

"Думаю, такая шоковая терапия принесет значительный результат. А как иначе? Если человек будет знать, к чему приводят наркотики, то хорошо подумает, стоит ли их употреблять. Безусловно, такой подход может показаться кому-то жестоким с точки зрения влияния на психику ребенка, но нужно учитывать, что такие экскурсии должны сопровождаться разъяснениями со стороны профессионального психолога". начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области полковник, полиции Алишер Нуршаев

Кроме того, в полиции считают необходимым и важным разработать и внедрить государственную программу по трудоустройству подростков, начиная уже с 14-летнего возраста. У несовершеннолетних появится легальная возможность заработать какие-то деньги, тем самым снизится риск попадания в криминогенную среду. А труд будет способствовать формированию у молодежи полезных навыков, ответственности и социально полезной занятости.

"Считаем, что должно быть обязательным условием при поступлении в учебное заведение прохождение наркотического скрининга, согласие на тестирование". начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области полковник, полиции Алишер Нуршаев

Сотрудники полиции устраивают показательные выступления инспекторов-кинологов со служебно-розыскной собакой по кличке Хан по поиску наркотиков, демонстрируют видеоролики с задержания закладчиков. Подобный формат разъяснительной работы УПН ДП является фишкой, помогающей вырабатывать иммунитет у молодежи к наркопреступности.