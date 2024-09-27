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Инклюзивное образование: в Алматы стартовали курсы повышения квалификации для педагогов детсадов

Акимат города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:42 Фото: акимат города Алматы
С 23 сентября текущего года в Алматы стартовал третий этап курсов повышения квалификации для педагогов дошкольных организаций, сообщают в Управлении образования города.

В этот раз обучение проходят специальные педагоги, работающие непосредственно с детьми с особыми образовательными потребностями.

Программа курса рассчитана на три недели, в течение которых педагоги детских садов в рамках образовательной программы ознакомятся с актуальными трендами не только в сфере дошкольного, но и инклюзивного образования.

курсы для педагогов , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:42

Фото: акимат города Алматы

Тема инклюзивного образования сегодня, как никогда, актуальна в Казахстане. Создание условий для полноценного развития и социализации каждого ребенка является приоритетным направлением, особенно в дошкольном образовании.

курсы для педагогов , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:42

Фото: акимат города Алматы

Отметим, что Управление образования активно проводит работу в повышении квалификации педагогов, согласно Дорожной карте развития города до 2025 года. В этом году обучение инновационным методикам проходят 440 педагогов, из них 150 слушателей – специальные педагоги, которые занимаются коррекцией психофизических дефектов, развитием моторики, речи детей, участвуют в их социальной адаптации.

курсы для педагогов , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:42

Фото: акимат города Алматы

На курсах повышения квалификации педагоги смогут улучшить свои профессионально-личностные качества, изучить современные мировые тенденции в деятельности специальных педагогов, методы прикладного анализа поведения и сенсорную интеграцию в работе с детьми с особыми потребностями.

курсы для педагогов , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 18:42

Фото: акимат города Алматы

Организаторы отмечают, что актуальность курсов для специальных педагогов детских садов обусловлена рядом вопросов, требующих решения. "Это совершенствование методов коррекционной работы, использование научного подхода при трансформации методического обеспечения инклюзивного образования, совершенствование подходов в осуществлении психолого-педагогического сопровождения детей, применение современных способов использования практико-ориентированных технологий. Создание специальных условий для детей с особыми образовательными потребностями – очень важный аспект в повышении качества дошкольного образования города", – подчеркнула руководитель отдела дошкольного воспитания и обучения ГЦНТО Раушан Тумаева.

В обучении задействованы ведущие международные и отечественные тренеры и эксперты. По завершении трехнедельных курсов специальные педагоги получат сертификаты о повышении квалификации.

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