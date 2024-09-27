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Известный музыкант Галымжан Молданазар посадил дерево в Астане

Известный музыкант Галымжан Молданазар сделал в Астане важное дело , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:35 Фото: акимат Астаны
Популярному казахстанскому певцу, композитору и музыканту, солисту группы Moldanazar Галымжану Молданазару в столичном аэропорту подарили саженец, в тот же день Галымжан посадил это дерево на аллее "Мынжылдык" района "Алматы", сообщает официальный сайт столичного акимата.

Галымжан Молданазар выразил благодарность организаторам и отметил, что поддержка такого рода инициатив создает среду, в которой приятно жить нам и нашим детям.

Известный музыкант Галымжан Молданазар сделал в Астане важное дело , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:35

Фото: акимат Астаны

"Я часто бываю с концертными программами в Астане, город уже стал привычным местом для меня. Мне нравится, как столица растет и меняется. Поэтому важно и нам вносить свой вклад", – отметил он.
Известный музыкант Галымжан Молданазар сделал в Астане важное дело , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:35

Фото: акимат Астаны

Саженец туи был посажен на аллее "Мынжылдык".

В столице продолжается масштабная экоакция "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". В рамках масштабной экоакции ведутся работы по посадке зеленых насаждений, санитарной очистке города, ливневой и арычной канализации, уборке улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов и др.

Известный музыкант Галымжан Молданазар сделал в Астане важное дело , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:35

Фото: акимат Астаны

Напомним, в Астане в текущем году высадят порядка одного миллиона зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и др). Большая часть уже высажена.

Известный музыкант Галымжан Молданазар сделал в Астане важное дело , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 20:35

Фото: акимат Астаны

Всего в текущем году в Астане благоустроят 170 дворов и общественных пространств. Работами охвачены все районы города, в том числе жилые массивы. Большая часть работ уже завершена.

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