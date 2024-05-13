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В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов

В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:06 Фото: Айбек Данияров
Сегодня в городе Атбасаре Акмолинской области состоялось вручение ключей от 27 жилых домов пострадавшим от весеннего паводка семьям.

Жилье приобретено через общественный фонд "Асар – Астана" на сумму 162,7 млн тенге.

В торжественной обстановке Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов лично поздравил новоселов, вручив ключи от нового жилья и пожелав тепла, уюта и большого семейного счастья на новом месте.

"В эти непростые дни ярко проявилось единство наших граждан. Никто не остался в стороне от общего дела. На ликвидации большой воды круглосуточно плечом к плечу самоотверженно трудились спасатели, полицейские, военнослужащие, волонтеры, молодежь и простые акмолинцы. Страшные дни позади, беда миновала. Как я и говорил ранее, всем пострадавшим будет оказана помощь со стороны государства, никто не останется на улице. Положено начало, будем оказывать помощь всем, не только кокшетауцам, но и всем жителям области, невзирая, был объявлен режим ЧС в их регионах или нет, все вопросы по последствиям паводков будут решены". Марат Ахметжанов

Напомним, 11 апреля в городе Атбасаре была объявлена чрезвычайная ситуация, в ходе которой подверглось подтоплению 377 придворовых территорий. В результате чего 77 жилых домов признаны аварийными, были произведены оперативные противопаводковые меры. На сегодняшний день в 173 жилых домах проводится ремонт на общую сумму 265 млн тенге, выплачены компенсации на ущерб имуществу в размере свыше 40 млн тенге.


В Атбасаре 27 семей пострадавших от паводка получили ключи от новых домов, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 17:06

Фото: Айбек Данияров


Атбасарцы, получившие новое жилье, выразили благодарность руководству страны и всем, кто не остался равнодушным к их беде и помогал по сей день, пока они не получили квартиры.

"В этом году мы оказались в тяжелой ситуации, наш дом признали аварийным, тогда мы были взволнованы, не знали куда идти. Но все решилось очень быстро, моментально нас собрали, нашли выход из положения. Нам выдали двухкомнатную благоустроенную квартиру в самом центре города Атбасара. Мы выбрали ее, так как возраст не позволяет жить в частном доме и вести хозяйство. Спасибо нашему президенту за внимание к людям, ведь ряд областей попали под воду, но несмотря на это государство нашло выход и решило наши вопросы. Благодарю администрацию нашей области, ведь мы почувствовали колоссальную поддержку и с их стороны. К тому же мы благодарны волонтерам и всем активистам, они помогали, оказывали гуманитарную помощь".  Жительница города Атбасара Гульбаршын Досумбекова

В Акмолинской области продолжатся работы по реализации поручения главы государства по обеспечению безопасности граждан и решению проблем, связанных с компенсацией ущерба от паводка.

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