Грандиозные мероприятия ко Дню бухгалтера стартовали в Казахстане в преддверии праздника

В преддверии праздника Дня бухгалтера в стране стартовало масштабное мероприятие – Неделя SMARTБУХ в Казахстане. Сегодня, 4 октября, в Caspian University Алматы все причастные к этой профессии посетили конференцию, став участниками не только вебинаров и лекций, но и розыгрышей подарков.

Для бухгалтеров, финансистов, аудиторов, сотрудников кадровых служб, индивидуальных предпринимателей, руководителей организаций, а также для всех заинтересованных в решении задач правового сопровождения предпринимательской деятельности группы компаний "Параграф" с торговыми марками "Бизнес-школа "Параграф", "Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров/АСРА" подготовили масштабное мероприятие , которое проходит в стране ежегодно.

В этом году Неделя SMARTБУХ в Казахстане продлится до 10 октября 2024 года.

Фото: Zakon.kz

Бухгалтерская конференция "SMARTБУХ_2.0. Бухгалтер в онлайн-среде бизнеса" стала ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом между профессионалами бухгалтерского дела, а также отличной возможностью для нетворкинга, что создает новые деловые отношения. Крупнейшее событие в Казахстане в сфере финансового образования позволяет повысить квалификацию специалистов в сфере бухгалтерского учета, а также способствует повышению профуровня специалистов всего Казахстана.

Фото: Zakon.kz

Мероприятие стало своего рода подарком всем занятым в сферах финансового сектора и бухучета. Со сцены делились бесценным опытом и вели мастер-классы в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Фишкой мероприятия стала виртуальная соведущая на базе искусственного интеллекта, которая рассказала о влиянии на развитие высоких технологий и о создании новшеств в сфере финансов и бухгалтерского учета.

Тематика конференции – внедрение новейших технологий, взаимодействие и взаимопомощь искусственного интеллекта в ведении бизнеса – была выбрана неспроста. В последние годы цифровизация и внедрение новейших технологий плотно вошли и основательно интегрировались в бухгалтерскую деятельность и учет.

"Искусственный интеллект, роботизация – это инновации, которые помогают бухгалтерам и налоговикам вести деятельность более эффективно и продуктивно. Использование передовых технологий позволяет специалистам сосредоточиться на решении важных и стратегических задач, тем самым повышая эффективность. В условиях быстрого развития и изменений в бизнес-среде мы наблюдаем, как создается бухгалтерский учет с помощью технологий, что позволяет получать возможности и повышать качество работы специалистов", – отметили организаторы мероприятия.

На протяжении всей конференции участники слушали важные выступления и участвовали в вебинарах от различных экспертов и специалистов высокой квалификации. Были обсуждены решения по оптимизации процессов за счет использования новых инструментов. Эта практика и инновационные инструменты позволяют решать ключевые задачи, которые встают перед финансистами и бухгалтерами в этой динамичной среде.

Кроме того, участники конференции получили призы и подарки от организаторов, группы компаний "Параграф" и спонсоров, которые создали праздничную атмосферу в преддверии Дня бухгалтера.

Фото: Zakon.kz

Организатором конференции выступила группа компаний "Параграф" с брендами "Бизнес-школа Параграф" и Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров АСРА. Спонсоры и помощники – Каспийский университет, в стенах которого прошло это мероприятие, профессиональная организация бухгалтеров "Ассоциация сертифицированных профессиональных бухгалтеров", АО "Банк ЦентрКредит", платежная организация JetPay.kz.

Фото: Zakon.kz

Как рассказала глава представительства АССА – Центральная Азия, Армения, Монголия Жанна Искенова, SMARTБУХ – это отличная площадка, объединяющая профессионалов в области бухгалтерии и финансов со всего Казахстана. Нынешняя конференция особенно значима, так как было уделено особое внимание цифровому преобразованию бухгалтерского дела.

"В мире, где цифровизация и новые технологии быстро меняют все аспекты бизнеса, важно, чтобы специалисты в нашей стране могли адаптироваться к этим изменениям. Конференция дает участникам возможность не только ознакомиться с новыми инструментами и подходами, но и обсудить, как они могут применяться. В условиях казахстанского рынка мы понимаем, что для достижения успеха нам необходимы современные технологии, и наше событие помогает специалистам быть в курсе этого развития, обеспечивая конкурентоспособность страны на международной арене". Жанна Искенова

Эксперт отметила, что на конференции обсуждались многие важные темы, включая внедрение цифровых решений, таких как автоматизация бухгалтерских процессов, использование искусственного интеллекта и, конечно, значение развития бизнеса.

"В своем докладе я рассказала об исследованиях АССА в области цифровизации, а также уделила внимание программе ACCA, которая помогает финансистам адаптироваться к современным вызовам". Жанна Искенова

Фото: Zakon.kz

В свою очередь директор платежной организации JetPay.kz Артем Энговатов поделился впечатлениями о конференции, отметив, что его компания впервые принимает участие в таком масштабном бухгалтерском мероприятии. Глава платежной организации заявил о готовности в дальнейшем участвовать в профессиональной конференции ко Дню бухгалтера.

"Мы стали участниками бухгалтерской конференции "SMARTБУХ _2.0. Бухгалтер в онлайн-среде бизнеса", так же как и частные лица в этой сфере, помогаем партнерам изучить процесс безналичной оплаты и развивать бизнес. В первую очередь мы общаемся с бухгалтерами и заинтересованными сторонами в работе. Существует множество различных продуктов, которые могут помочь бухгалтерам разгрузить себя. На рынке регулярно вносятся изменения в законодательство, и мы с крупнейшей справочной системой в Казахстане "Параграф" отслеживаем их. Создаем новые продукты, которые упрощают жизнь как собственникам, так и сотрудникам, работающим в системе учета", – отметил Артем Энговатов.

Фото: Zakon.kz

Он рассказал о том, что познакомился на мероприятии с высококвалифицированными специалистами и нашел партнеров в сфере бухгалтерского учета.

"Здесь каждый может узнать о новых тенденциях и преимуществах, чтобы расширять границы для бизнеса. "Параграф" – глобальная организация, которая воплощает в жизнь грандиозные проекты и устраивает полезные мероприятия, производя такие продукты. И наша компания в том числе будет расширять границы, очень полезный продукт", – сказал Артем Энговатов.