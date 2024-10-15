В СКО в преддверии Дня Республики открылось сразу два спортивных объекта

В Петропавловске для юных посетителей открыл свои двери центр настольного тенниса. Одновременно в нем смогут тренироваться 92 человека.

"Сегодня в СКО спортом занимаются свыше 223 тыс. человек, что составляет 42% населения, включая 49 тыс. детей в бесплатных секциях. Важнейшее значение имеет популяризация здорового образа жизни и развитие массового спорта. Особенно необходимо создать условия для занятия спортом детей, – отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Для этих целей в регионе функционирует 2126 спортивных объектов, включая ФОКи, стадионы, крытые хоккейные корты. Также в сентябре этого года открыта областная ДЮСШ по настольному теннису", – сказал на торжественном открытии центра настольного тенниса аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

Сразу после открытия в теннисном центре стартовал чемпионат области по настольному теннису, в котором примут участие районные и городские команды области.

Фото: акимат СКО

"‎Спортивная общественность и любители настольного тенниса разного возраста долгие годы ждали этого важного и знаменательного события! Благодаря открытию этого центра в нашем регионе появилась еще одна спортивная школа – школа настольного тенниса! В этом спортивном зале теперь мы сможем проводить городские, областные, республиканские, а также международные соревнования самого высокого уровня"‎, – отметила руководитель ДЮШС по настольному теннису Ирина Пюрко.

Фото: акимат СКО

Центр настольного тенниса оснащен игровым залом, рассчитанным на 24 теннисных стола, а также помещением для занятий общей физической подготовкой и раздевалками. Предусмотрен административный корпус.

"‎Я с 2018 года занимаюсь настольным теннисом в спортивной школе "БАРС". Являюсь многократным призером чемпионатов области и города, участником чемпионатов Республики Казахстан. Хочу поблагодарить президента за новый центр настольного тенниса – теперь у нас будет большая школа настольного тенниса"‎, – рассказал воспитанник спортивной школе "БАРС" Канат Басенов.

Кроме того, в Петропавловске в микрорайоне "‎Береке"‎ состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Он оснащен большим универсальным залом, помещениями для занятий боксом и единоборствами, тренажерным залом, велобазой.

Фото: акимат СКО

"‎В новом спорткомплексе есть два современных зала для борьбы, где могут заниматься как дети, так и профессиональные спортсмены нашего клуба "Кызылжар Арландар". На протяжении многих лет наш клуб входит в число сильнейших в стране. Я думаю, что новый ФОК станет хорошим стимулом для развития спорта в нашем регионе"‎, – отметил руководитель клуба по национальным и олимпийским видам спорта Алтынбек Аусагитов.

В новом комплексе можно заниматься волейболом, вольной, греко-римской борьбой и қазақ күресі, а также боксом и велоспортом. В современном ФОКе одновременно смогут тренироваться до 240 человек.

"‎Я занимаюсь волейболом в клубе "Куаныш" с 2022 года. Играю за сборную нашей области и уже стала чемпионкой города и области. Я очень люблю волейбол и мечтаю достичь таких же высот, как наши волейболистки из клуба "Куаныш", и стать чемпионкой клубного чемпионата Азии по волейболу. Я хочу поблагодарить акима области за строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где мы сможем тренироваться и достигать больших целей в спорте"‎, – отметила волейболистка клуба "Куаныш" Нургожа Сафина.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс обеспечивает комплексный подход к качеству реализации программ физкультурно-массовой направленности, инициированных главой государства.

Современные возможности ФОКа станут важным шагом развития физической культуры и массового спорта в новом, активно развивающемся микрорайоне Береке.