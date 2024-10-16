Коррекционная школа-интернат открылась в СКО

В Петропавловске в преддверии Дня Республики продолжают открывать новые объекты. Сегодня свои двери распахнула коррекционная школа-интернат. Она расположилась в микрорайоне Береке.

"‎В Казахстане продолжается реализация Послания главы государства по обеспечению равного доступа к образованию детей с особыми потребностями. Открытие коррекционной школы-интернат — это важное событие для нашего региона, и я хотел бы поблагодарить всех, кто принял в нем участие – строителей, представителей бизнеса и преподавателей. Благодаря сотрудничеству нам удалось реализовать этот важный проект. Новая школа — это шаг вперед в создании равных возможностей для детей с ограниченными возможностями, обеспечение безопасного и комфортного образовательного пространства"‎, — отметил аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

Фото: акимат СКО

В честь открытия глава региона вручил воспитанникам новой школы микроавтобус.

В учебном заведении созданы комфортные условия для обучения, а также проживания сельских детей с диагнозом легкая и умеренная умственная отсталость.

Фото: акимат СКО

"‎В нашей школе обучаются 220 детей. Основной целью образовательного процесса является их социальная адаптация и трудовая реабилитация. Приоритетное внимание уделяется трудовому обучению. В рамках благотворительной программы "Оснащение специальных организаций образования" Общественного фонда "Қазақстан халқына" в 2023 году, в школу завезли новую мебель, оргтехнику и учебно-методический комплекс. Полностью оснащены кабинеты музыки, изобразительного искусства, кабинет начальных классов, столярная мастерская"‎, — рассказал и.о. руководителя КГУ "Специальной школы интернат № 2" Артем Белоногов.

Фото: акимат СКО

Строительство специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями полностью снимает острую социальную проблему дефицита мест в действующих организациях образования и специально оборудованных учебных кабинетах.

"‎Школа очень большая, внутри так красиво, уверена, что детям понравится. Много кабинетов, есть классы для занятий физкультурой и творчеством. Спасибо нашему президенту за такой подарок"‎, — рассказала родитель Евгения Бойко.