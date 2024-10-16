Экспортно-кредитное агентство Казахстана подписало меморандум с Экспортно-импортным банком Словакии

АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" приняло участие в ежегодном съезде Бернского союза, который состоялся в Гамбурге.

Главной темой заседания стало обсуждение общих целей и поиск путей сотрудничества в области экспортного кредитования и смежных сферах. Участники обсудили вопросы распределения государственных и частных рисков, синергию между торговлей и развитием, а также потенциал финансовых технологий для страхования и финансирования.

В рамках мероприятия руководство ЭКА Казахстана провело ряд двусторонних встреч в формате B2B с представителями крупных мировых ЭКА, включая Euler Hermes, Bpifrance и других.

Кроме этого, подписан меморандум о сотрудничестве между Экспортно-кредитным агентством Казахстана и Экспортно-импортным банком Словакии Eximbanka SR. Подписантами выступили председатель правления ЭКА Казахстана Аллен Чайжунусов и генеральный директор Eximbank SR Растислав Подгорец. Соглашение стало итогом Казахстанско-Словацкого бизнес-форума, прошедшего в Астане.

Стратегический документ направлен на двустороннее сотрудничество в поддержке экспортеров в рамках реализации совместных проектов, что позволит эффективно управлять рисками в экспортных операциях. Стороны намерены создать основу для развития и поощрения торговли между Казахстаном и Словакией, а также углубить двусторонние отношения путем обмена опытом, и аналитическими данными о региональных рынках и интересующих секторах, практикой андеррайтинга и сотрудничеством в области экспортного финансирования и гарантирования.

Фото: ЭКА Казахстана

По итогам подписания Аллен Чайжунусов отметил, что в портфеле ЭКА уже были кейсы поддержанного казахстанского экспорта в Словакию и выразил надежду, что после подписания меморандума, таких проектов станет значительно больше.

Напомним, АО "Экспортно-кредитное агентство Казахстана" с 2004 года является полноправным членом Пражского клуба Бернского союза (основан в 1934 году, Великобритания, Лондон) – ассоциации крупнейших международных экспортно-кредитных агентств и финансовых институтов, включающей 86 компаний-членов из более чем 50 стран.

Текущий портфель ЭКА Казахстана составляет 514,1 млрд тенге, обеспеченный государственными гарантиями на общую сумму 671 млрд тенге. За последние семь лет агентство оказало поддержку 245 экспортерам на сумму более 1338,9 млрд тенге.