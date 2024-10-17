С начала года в экономику Панфиловского района привлечено порядка 30 млрд тенге инвестиций

Одной из основных точек экономического роста области Жетісу является узел Хоргос, будучи важным кластером дальнейшего развития экономических связей между Казахстаном и Китаем.

В частности, только на МЦПС "Хоргос" с прошлого года услуги оказаны более 2,2 млн человек, перевезено 36,3 тыс. тонн грузов. В этой связи приграничное расположение Панфиловского района обеспечивает району инвестиционную привлекательность и развитие. Об этом сообщил аким области Бейбит Исабаев в ходе встречи с населением района, сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

"Будучи приграничным, Панфиловский район является инвестиционно привлекательным регионом. С начала года в экономику района привлечено 28,8 млрд тенге инвестиций с ростом в 14,9%. Из них 59,1% или 17 млрд тенге приходится на внебюджетные инвестиции. На сегодняшний день из 12 запланированных на этот год инвестпроектов реализовано уже 9", — отметил глава региона Б. Исабаев.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Как подчеркнул аким области, одним из источников развития торговли и туризма в регионе является международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", где с 2023 года предоставлены услуги более 2,2 млн человек и перевезено 36,3 тыс. тонн грузов. До 2028 года на территории МЦПС планируется реализовать 33 проекта на сумму 245 млрд тенге и созданием свыше 5 тыс. рабочих мест.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

Принимаются меры и по развитию специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота", где реализован 21 проект стоимостью 51 млрд тенге и созданием около 2 тыс. рабочих мест. До конца 2027 года здесь будет создано еще более 5 тыс. рабочих мест благодаря реализации 44 инвестпроектов.

Фото: пресс-служба акима области Жетісу

В этой связи Бейбит Исабаев отметил важность подготовки специалистов, необходимых для реализации новых проектов, привлекая при этом больше местной молодежи.