В области Ұлытау полицейские организовали масштабный форум

В области Ұлытау прошел масштабный форум на тему "Горькие плоды сладкой жизни – тяжелые социальные последствия наркомании", организованный полицией. В форуме приняли участие более 700 школьников и студентов, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в мероприятии участвовали известные спортсмены области, волонтеры, общественные деятели, юристы и профессиональные медиаторы.

На торжественном открытии выступили аким области Ұлытау Дастан Рыспеков, руководители органов прокуратуры, правоохранительных органов, судебной системы и сферы здравоохранения. Спикеры в своих докладах остановились на тяжелых последствиях наркомании в обществе, мерах по защите молодежи и путях решения проблем.

Фото: ДП области Ұлытау

В форуме было подчеркнуто, что распространение синтетических наркотиков угрожает благополучию молодежи и будущих поколений, а также приводит к ухудшению уровня жизни и возникновению социальных проблем.

Фото: ДП области Ұлытау

Гостями вечера стали звезды киноискусства – Шерхан Пирназар, Диас Мырзахмет и артистка Актоты Болшова, которые продемонстрировали свои таланты и призвали зрителей активно участвовать в борьбе с наркотиками. Специальная постановка "Монолог наркомана" от популярных актеров Шерхана Пирназар и Диаса Мырзахмета произвела особое впечатление на зрителей.

Фото: ДП области Ұлытау

"Цель данного форума – донести важность борьбы с наркотиками, защитить нашу молодежь от вредного воздействия наркомании, а также сформировать в обществе культуру противодействия наркотикам. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 2 сентября 2024 года отметил борьбу с наркоторговлей и наркоманией как один из главных приоритетов. Это крайне важный вопрос для безопасности и будущего нашего общества. Будущее нашей страны – это молодежь. У вас есть возможность противостоять наркомании и пропагандировать здоровый образ жизни. Не забывайте, что каждый из нас несет ответственность в борьбе с наркотиками. Вместе мы можем противостоять распространению наркомании", – отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции области Кайыркен Алиев.

Фото: ДП области Ұлытау

Также в рамках форума были подведены итоги фотоконкурса среди школьников. Конкурс был организован с целью повышения творческого потенциала молодежи и формирования антидопингового мышления.

Фото: ДП области Ұлытау

Концертная программа завершилась специальным показом боевых приемов от специального подразделения быстрого реагирования Департамента полиции.