"Всевидящее око": кто мешает развитию высоких технологий в Казахстане

Видеоаналитика на базе искусственного интеллекта – одна из самых обсуждаемых тем в индустрии высоких технологий. И Казахстан здесь по праву занимает одно из ведущих мест не только в Центральноазиатском регионе, но и в мире, сообщает Zakon.kz.

Однако не все уверены в потенциале казахстанского IT. Белорусская компания "Синезис" сомневается в способности казахстанской компании TargetAI Limited самостоятельно создать качественный продукт видеоаналитики и обвиняет ее в заимствовании исходного кода.

Корреспондент Zakon.kz связался с участниками этой нашумевшей истории и попытался выяснить обстоятельства дела. Представители компании TargetAI Limited рассказали о подробностях этого процесса. По словам исполнительного директора Дамира Жаримбетова, они пробовали связаться с "Синезисом" через различные каналы для уточнения сути претензий и проведения, при необходимости, независимой экспертизы исходных кодов программного обеспечения в формате международного права, но белорусская компания не пожелала вступать в диалог. Руководство TargetAI видит причину такого поведения в конкуренции за рынок. К слову, представитель компании "Синезис" в Казахстане отказался от каких-либо комментариев редакции.

История компании Target AI Limited началась в 2019 году. Вчерашнему стартапу Astana Hub потребовалось 5 лет, чтобы создать уникальный продукт и составить конкуренцию на рынке систем видеонаблюдения в Казахстане. Сегодня компания является крупным участником казахстанского рынка по предоставлению услуг программного обеспечения для камер видеонаблюдения.

Как рассказал исполнительный директор компании Target AI Limited Дамир Жаримбетов, продукты похожего класса в мире в одну систему объединяют до 300, иногда до 1000 видеокамер – это условный максимум для стандартного программного обеспечения, обрабатывающего большие массивы данных.

Фото: Target AI Limited

Уникальность отечественной разработки состоит в том, что платформа TargetAI позволяет объединять в систему десятки тысяч камер. Только в городе Алматы в одном проекте работает около 50 000 камер. Сегодня компания TargetAI успешно работает в городах Алматы, Атырау и Шымкент, о чем свидетельствуют информационные порталы акиматов областей и Министерства внутренних дел РК.

"Искусственный интеллект открывает простор для любого типа видеоаналитики: помогает распознавать лица и предметы, а также обнаруживать различные угрозы: дым и огонь при пожаре. Если происходит конфликт, то программа реагирует на него и как бы "подсказывает" оператору это событие, выводя его на экран монитора. С помощью программы легко отслеживать преступников, выявлять провокаторов при массовых скоплениях и определять агрессивных футбольных фанатов". Дамир Жаримбетов

Интересно, что этот эксклюзивный проект на старте базировался на команде всего из 10 разработчиков, двое из которых действительно ранее работали в компании "Синезис". В TargetAI не отрицают, что опыт белорусских разработчиков представляет ценность для компании, но они являются лишь частью большой команды. Сейчас компания состоит из 72 человек, 45 — это разработчики софта. Target AI позиционирует себя, как продуктовая компания, потому что, в основном, в ней работают программисты. В Казахстане очень мало компаний, где сосредоточено такое большое число разработчиков. В компании говорят, что ее рост был настолько стремительным, что сегодня она открыта к набору квалифицированных специалистов. Компания обрабатывает крупные заказы в B2B (бизнес для бизнеса) и B2G (бизнес и государство) секторе.

Как отметил директор юридического департамента компании Target AI Limited Георгий Сорокин, в 2020 году в Казахстане была официально зарегистрирована платформа общественной безопасности Target EYE. Она прошла все необходимые проверки государственных органов. На компьютерную программу распространяется авторское право, в том числе и на ее исходный код – текст, написанный на языке программирования, который содержит инструкции для выполнения ее компьютером. Это файл на диске с приложенным к нему рефератом, в котором содержится описание компьютерной программы.

Первый долгожданный контракт TargetAI был заключен в конце 2022 года с властями города Алматы. Как утверждает руководство казахстанской компании, именно тогда появились первые информационные вбросы в адрес Target AI. Ее обвинили в краже исходного кода белорусской программы.

Фото: Target AI Limited

"Эти слухи давно циркулируют на рынке. Мы игнорировали их, так как считали, что будем выше завуалированных нападок от анонимов. И только в апреле этого года поступил судебный иск от компании "Синезис". Суть обвинений в том, что экс-сотрудники "Синезис", работавшие у нас, позаимствовали исходный код. Лично для меня, эти обвинения абсурдны по следующим причинам. Во-первых, если бы у нас был исходный код "Синезиса", зачем бы мы тратили на разработку 3 года и немалые деньги на оплату труда разработчикам, которых сейчас уже больше 45 человек. Во-вторых, функционал нашего продукта опережает аналоги и в Казахстане, и в Беларуси. Как получилось так, что белорусские коллеги не могут повторить наш успех разработки, но ссылаются на какой-то плагиат. И главное, в нашей стране любой продукт такого класса проходит проверку государственными органами, в том числе на чистоту исходного кода. Мое мнение заключается в том, что компания из Беларуси и отдельные личности в Казахстане просто не хотят принимать тот факт, что в Казахстане способны создавать качественные IT-продукты. И речь не только про нашу компанию", – Исполнительный директор компании Target AI Limited Дамир Жаримбетов.

Как подчеркнул директор юридического департамента компании Target AI Limited Георгий Сорокин, в заключении белорусской экспертизы говорится о совпадении неких хэш-сумм и технической документации. Это своего рода "отпечаток пальца" для данных. Если вы скачали файл и его хэш-сумма совпадает с оригиналом, значит, файл не был изменен или поврежден.

"Наши разработчики не могут проверить достоверность этой экспертизы, потому что компания так и не получила никакой информации от белорусской стороны. Что касается совпадения в технической документации наших продуктов, то это очевидно. Если вы откроете любую случайную техническую документацию на сайте государственных закупок по системам видеонаблюдения, то обнаружите, что их описания более чем на половину похожи. Это легко объяснимо, ведь базовый функционал у любого программного обеспечения VMS (video management system) практически идентичен, что никак не свидетельствует о копировании систем или исходного кода. Но главный вопрос в том, как белорусской стороне удалось провести экспертизу исходных кодов на сравнение, если мы никакой информации не передавали?" Георгий Сорокин

Он отметил, что казахстанская компания предоставила суду полную документацию по разработке исходного кода, так как заинтересована в определении истины и не намерена игнорировать тень, брошенную на деловую репутацию. Георгий Сорокин пояснил, что определенные компоненты и фрагменты исходного кода являются общедоступными или стандартными для IT-отрасли. Современная практика разработки часто опирается на Open source решения, которые способствуют ускорению инноваций. При этом Target AI использовала только общедоступные компоненты.

"Наш продукт начал лидировать на рынке совсем недавно. Сейчас мы объективно одна из лучших в Казахстане по качеству продукта. Когда мы были маленькими, то никому не были интересны. Но, как только мы начали претендовать на крупные госконтракты, то конкуренты и отдельные физические лица, работающие от имени "Синезиса", активизировались. Важно понимать, что, согласно официальным источникам, компания "Синезис" входит в санкционный список стран Европы и США, и ограничена в экспорте своего решения на другие рынки. По этой же причине "Синезис" может быть представлен в Казахстане под другим брендом". Дамир Жаримбетов

Судебное разбирательство проходит в открытом режиме. По делу назначена экспертиза, которую проведет известная частная компания с хорошей деловой репутацией. Исполнительный директор Target AI Limited верит в скорейшее решение этой истории, и уверен в чистоте исходного кода продукта. Также он заявил, что компания TargetAI готова к любым прозрачным проверкам и обсуждениям, и, при необходимости, готова выложить исходный код в открытый доступ, чтобы любой специалист мог убедиться в качестве и уникальности отечественного продукта.