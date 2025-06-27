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Всевидящее око: как цифровые технологии помогают бороться с преступностью – фоторепортаж

МВД, цифровые технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:52 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Работа полицейских ответственная и трудная. Но современные технологии приходят им на помощь: от камер с искусственным интеллектом до дронов и систем прогнозирования преступлений – инновации делают эту сложную работу чуть безопаснее и эффективнее, сообщает Zakon.kz.

В МВД для журналистов провели пресс-тур и показали, какие современные технологии используются стражами порядка каждый день: они сегодня не модные гаджеты, а незаменимые "цифровые" помощники.

Так, например, единая платформа SERGEK TOR позволяет осуществлять поиск криминального авто по марке, модели и цвету, выяснить историю передвижения, быстро найти водителей, покинувших место ДТП, или совершивших наезд на пешеходов. 

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

 "Цифровые технологии для аналитики данных используются не только при обеспечении общественной безопасности, но для несения надзора за дорожным движением. Сейчас объединили все цифровые решения в единую платформу SERGEK TOR. Она помимо всего прочего позволяет  вычислить "уставших" водителей, то есть тех, кто двигается непрерывно 8 часов. Безусловно, такие системы облегчают работу полицейских", – сказал заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алибек Кениспаев.

А эта система позволяет найти предполагаемого преступника в толпе людей. Для этого нужно задать такие параметры, как пол, одежда, особые приметы и так далее.  

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Еще один инструмент – "Мобильный комплекс фиксаций нарушений ПДД". Они установлены на автопатрулях. 

"Эти автомобили разных типов, но мы их называем одним термином – АСФ (автоматические системы фиксации. – Прим. ред.). Они фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушения дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие типовые нарушения. Разница только в том, что эти камеры мобильные, то есть установлены на патрульных машинах, которые выступают в роли носителей. Все данные автоматически направляются в личный кабинет водителя как предписание о нарушении", – сказала старший инспектор по особым поручениям КАП МВД РК Актоты Боранова.

МВД, цифровые технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:52

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Наряду с этим на дорогах страны, по ее словам, ведется и скрытое патрулирование.

"На сегодняшний день около 50-60 автомобилей по Казахстану, не имеющих внешней маркировки, то есть синих госномеров, без световых и звуковых сигналов, оснащены скрытыми камерами и ведут наблюдение. Такие скрытые системы фиксации также установлены на каретах скорой помощи и в общественном транспорте. Планируется расширение скрытого патрулирования: до конца текущего года мы планируем увеличить количество как стационарных, так и мобильных автоматических систем фиксации, по мере поступления средств. Что касается самих машин, то камеры, установленные на них, по функциям такие же – фиксируют проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, нарушения дорожной разметки и знаков. Поэтому мы не делим их отдельно – все это входит в общую систему АСФ", – пояснила она.

К слову, так эта система выглядит в машине скорой медицинской помощи. Преимущество здесь в том, что эта камера может фиксировать все, что происходит на дорогах города в процессе движения "скорой" по городу для обслуживания вызовов. Эти данные автоматически передаются в Центр оперативного управления для принятия соответствующих решений.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Официальный представитель МВД Чингис Алекешев считает, что сейчас нарушителю тяжело остаться незамеченным. Ведь стражи порядка в мониторинге применяют и беспилотные летательные аппараты. 

МВД, цифровые технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2025 09:52

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Выявляет нарушителей – опасных водителей. У этого дрона также есть функция "усталый водитель" – таких водителей тоже выявляет. Там алгоритм такой: если машина движется без остановки более восьми часов, дрон сигнализирует, что транспорт находится в движении слишком долго. Это уже сигнал, и тогда наш патрульный просто для профилактики проверяет, не устал ли водитель. Если устал – предлагает отдохнуть. Если не устал и все нормально – водитель продолжает движение. Практически на всех трассах мы используем такие дроны", – отметил он.

Ранее мы рассказывали, как в два клика сотрудники Центра оперативного управления могут найти в общественных местах предполагаемого преступника. Для этого достаточно вбить исходные данные в систему видеонаблюдения "Цифровое око". С его помощью в этом году раскрыто 56% преступлений и 66% адмправонарушений. 

26 июня 2025 года стало известно, что в Астане создают так называемый "цифровой купол". Это будет система из нескольких камер, которая позволит охватить видеонаблюдением десятки километров и таким образом бороться с преступностью.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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