Дархан Сатыбалды вручил алматинцам госнаграды от имени Касым-Жомарта Токаева ко Дню Республики

Ко Дню Республики в Алматы прошла торжественная церемония вручения государственных наград. От имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева награды алматинцам вручил аким города Дархан Сатыбалды.

Среди награжденных – алматинцы, внесшие значительный вклад в развитие города и страны: врачи и педагоги, деятели культуры и предприниматели, ветераны труда и общественные активисты.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поздравляя участников церемонии, Дархан Сатыбалды отметил, что День Республики – это символ единства и целостности страны, духовной силы и преемственности поколений.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"С первых лет независимости Казахстан уверенно шагнул вперед – в экономике, науке и образовании, здравоохранении, культуре и дипломатии. Наша страна стала уважаемым и равноправным партнером на международной арене. За всеми достижениями лет независимости стоит труд всего народа. Поэтому выражаю слова благодарности каждому врачу, учителю, инженеру, предпринимателю, каждому жителю Алматы!" – сказал аким Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дархан Сатыбалды подчеркнул, что инициативы президента страны придают новое дыхание процессу обновления Казахстана. Программы "Әділетті Қазақстан", "Заң мен тәртіп", "Таза Қазақстан", "Адал азамат" направлены на укрепление справедливости, порядка и доверия в обществе.

Указом главы государства почетное звание "Народный писатель Казахстана" присвоено поэтессе Марфуге Айтхожа, звание "Заслуженный деятель Казахстана" получил ветеран казахского радио Аманжан Сериков, а звание "Заслуженный врач Казахстана" – терапевт Нурзия Дауренбекова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Орденом "Барыс" II степени награжден ветеран труда Есентай Тажиев. Орден "Құрмет" получили 19 алматинцев, орден "Еңбек Даңқы" III степени – два алматинца, орден "Парасат" – три жителя Алматы. Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены 45 человек, а медалью "Шапағат" – шесть горожан за активную общественную и благотворительную деятельность.

Отметим, что в церемонии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественного совета, вузов, культурных и молодежных организаций.