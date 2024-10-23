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В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:34 Фото: акимат ЗКО
Накануне Дня Республики в поселке Караганда Бурлинского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Этот проект направлен на повышение доступности медицинской помощи для жителей сельских регионов.

В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:34

Фото: акимат ЗКО

Строительство пункта началось в мае 2024 года, и уже сегодня ФАП готов принять первых пациентов. В здании размещены регистратура, приемный покой, гинекологический кабинет, врачебный и сестринский кабинеты, кабинет физиотерапии, стерилизационная комната и другие необходимые для обеспечения качественного медицинского обслуживания помещения.

В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:34

Фото: акимат ЗКО

ФАП помещения оснащен современным медицинским оборудованием, включая телеметрический электрокардиограф, аппараты для ультрафиолетовой и магнитотерапии, спирограф, дефибриллятор и аппарат кардиотокографии для наблюдения за беременными женщинами.

В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:34

Фото: акимат ЗКО

На торжественном открытии жителей села поздравил аким области Нариман Турегалиев, который отметил важность проекта для сельской медицины.

"Глава государства не раз подчеркивал высокое социальное значение программы по модернизации сельского здравоохранения, так как именно в сельской местности доступ к качественной медицинской помощи зачастую бывает ограничен. Благодаря реализации этого проекта мы видим реальные изменения в жизни наших граждан. Теперь жители села Караганда смогут получать необходимую медицинскую помощь своевременно и в комфортных условиях", – сказал аким.
В Бурлинском районе ЗКО открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:34

Фото: акимат ЗКО

Для работы в Карагандинском ФАПе привлечен квалифицированный персонал: акушерка, медицинская сестра, младший медработник, водитель и три газоператора.

"Мы очень ждали открытия этой амбулатории – она новая, оснащенная современным оборудованием. Спасибо президенту и всем, кто занимался строительством пункта", – поблагодарила ветеран сферы здравоохранения региона Екатерина Балицская.

Кроме того, в этом году шесть новых медико-санитарных автомобилей "Соболь" будут переданы в сельские ФАПы, в том числе в ФАП поселка Караганда.

Также завершено строительство медицинского пункта в селе Жанаконыс, оснащенного всем необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. В составе пункта – регистратура, кабинет осмотра врача, процедурная и аптека. Он оборудован дефибриллятором, аппаратом для ультрафиолетовой терапии и спирографом. В медпункте работают медицинская сестра, младший медработник и три оператора.

К слову, на данный момент в ЗКО идет строительство 38 медицинских объектов.

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