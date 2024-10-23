Общественные деятели были отмечены госнаградами в преддверии Дня Республики

Накануне национального праздника – Дня Республики – Ерлан Карин вручил государственные награды группе членов Национального курултая, Совета по молодежной политике при президенте Республики Казахстан и представителям общественности из регионов, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства ряд общественных деятелей был отмечен государственными наградами за значительный вклад в политическое, социально-экономическое развитие страны и активную общественную работу.



Так, орденом "Парасат" награжден член Национального курултая, председатель Общественного совета Туркестанской области Байдилда Жылкышиев.

Кавалерами ордена "Құрмет" стали член Национального курултая и Общественного совета Западно-Казахстанской области Бауыржан Губайдуллин, доцент Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова Жанабек Жаксыгалиев, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены член областного общественного совета, председатель Гражданского альянса Восточно-Казахстанской области Аяужан Ашимова, директор средней школы имени К. Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области Асем Чамкаева.

Медалью "Шапағат" отмечены члены Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан религиовед, эксперт по противодействию религиозному экстремизму Елнар Берикбаев, директор института "Қоғамдық келісім" Элина Масагутова, общественный активист Галымжан Мурзабаев, а также исполнительный директор Гражданского альянса Казахстана Мурат Омашев.

Ерлан Карин поздравил награжденных с предстоящим главным национальным праздником – Днем Республики, который символизирует нашу независимость и суверенитет, ценности единства и солидарности всех граждан страны.