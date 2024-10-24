В преддверии Дня Республики карагандинцам вручили госнаграды

В преддверии Дня Республики аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поздравил с общенациональным праздником и от имени главы государства вручил награды. За вклад в развитие страны отмечены 44 жителя области, сообщает Zakon.kz.

Ермаганбет Булекпаев остановился на важных политических трансформациях и социальных преобразованиях, которые произошли со времени обретения Казахстаном независимости.

"Выделю некоторые решения, которые напрямую повлияли на наш регион. Это смена главного акционера металлургического комбината и привлечение казахстанского инвестора. Результаты видны уже сейчас. Только за восемь месяцев этого года объем производства на комбинате вырос с 11 до 21%, и это не предел. Фондом "Қазақстан халқына" поддержана реализация четырех проектов в нашем регионе. Это модернизация и ремонт школ, модификация учебных кабинетов, обучение педагогов, строительство спортплощадок, адаптированных для детей с особыми образовательными потребностями, и другие социальные проекты", – говорит аким области.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Указом президента награждены 44 жителя Карагандинской области. Они удостоены орденов "Парасат", "Достық" ІІ степени, "Құрмет", "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степеней, медалей "Ерлігі үшін" , "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат".

Среди награжденных рабочие, руководители предприятий и организаций, ветераны труда, учителя, врачи, спортсмены и представители других сфер.

Воспитателю областного центра оказания специальных социальных услуг для детей Ольге Кравцовой вручили медаль "Ерен еңбегі үшін". Вот уже 30 лет она работает с особенными детьми.

"Эта награда для меня – оценка моего труда, моего желания отдавать как можно больше любви и внимания детям. Работаем с детьми от пяти до 18 лет. Хочется, чтобы они были счастливы в нашем центре", – сказала Ольга Кравцова.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По традиции на торжественном собрании чествовали тех, кто удостоен звания почетного гражданина Карагандинской области. Это член Союза журналистов Казахстана, почетный журналист РК Екатерина Кузнецова и заслуженный тренер, мастер спорта по самбо Диқанбай Биткөзов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

"Сегодняшнее звание – это плоды моего 60-летнего труда. У меня много наград: звание Заслуженный учитель КазССР, орден Трудового Красного Знамени, Герой труда. Думаю, что достиг высот в спорте. Я подготовил более 200 мастеров спорта, 23 мастера спорта международного уровня, пять чемпионов мира, более 20 чемпионов Азии. До сих пор работаю и тренирую", – считает 83-летний Диқанбай Биткөзов.

Собрание завершилось праздничным концертом с участием артистов и творческих коллективов области.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил заслуги еще шестерых карагандинцев.

Звание "Қазақстанның еңбек ері" присвоено директору ТОО "Шахтёрское" Нуринского района Георгию Прокопу.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" получил художественный руководитель ансамбля "Арай" Карагандинского концертного объединения им. К. Байжанова Сержан Мұсайын.

Почетного звания "Қазақстанның халық әртісі" удостоен актер Театра им. Сакена Сейфуллина Кенес Жумабеков, а почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присвоено руководителю хирургического центра Областной клинической больницы Борису Цхаю.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Проходчику шахты "Шахтинская" Болату Молдайтову президент вручил орден "Еңбек Даңқы" II степени, а проходчику шахты "Казахстанская" Еркину Ахметову – медаль "За мужество".