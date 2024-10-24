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Президент вручил орден "Еңбек Даңқы" женщине-металлургу из Костаная

Президент вручил орден &quot;Еңбек Даңқы&quot; женщине-металлургу из Костаная, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:30 Фото: akorda.kz
В преддверии Дня Республики Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении ряду граждан государственных наград, среди них женщина-металлург из Костаная.

В сентябре этого года глава государства с рабочим визитом посетил костанайский завод сельскохозяйственной техники AGROMASH. Именно там президент встретился впервые с представителем династии металлургов Светланой Черепановой.

Открывая мероприятие, Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с национальным праздником. Президент подчеркнул, что достижения Казахстана – это общий успех всего народа. Затем он вручил высокие награды и государственные премии группе граждан, чьи заслуги были отмечены в канун Дня Республики. Награду из рук президента принимала и Светлана Черепанова.

Президент вручил орден "Еңбек Даңқы" женщине-металлургу из Костаная, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 10:30

Фото: akorda.kz

В настоящее время женщина возглавляет металлургический цех завода AGROMASH.

"Очень волнительно было, эмоции переполняют до сих пор. Это моя первая государственная награда. И это результат любви к своему делу всей нашей семьи металлургов. Мои родители тоже металлурги. Общий стаж у нашей семьи около 126 лет. С производством я связана 42 года. Профессия, на первый взгляд, конечно, не женская, но на заводе нет пола, неважноя женщина ты или мужчина, мы все работаем на равных. Со мной на заводе работает и мой сын", — сказала руководитель металлургического цеха Светлана Черепанова.

Как поделилась металлург, производственных планов на ближайшее время у нее много. С учетом, что грядущий год был объявлен Годом рабочих профессий, задача номер один – продолжить делиться собственным опытом с молодежью.

Глава государства также отметил в своем выступлении, что страны с развитой наукой и технологиями являются мировыми лидерами, и мы, чтобы не остаться на обочине прогресса, должны стать нацией технократов.

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