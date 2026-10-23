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Общество

Глава государства вручил орден "Еңбек Даңқы" ІІІ степени механизатору из СКО

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 13:37 Фото: akorda.kz
Выступая 23 октября 2026 года на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики, Касым-Жомарт Токаев отметил механизатора из СКО Сергея Пустыльникова, сообщает Zakon.kz.
"В этот знаменательный день мы воздаем должное Сергею Николаевичу Пустыльникову – механизатору из района Шал акына Северо-Казахстанской области. На протяжении трех десятилетий он плодотворно трудится на ниве сельского хозяйства и передает свой богатый опыт подрастающему поколению. За успехи в труде и верность призванию Сергей Николаевич Пустыльников награждается орденом "Еңбек Даңқы" ІІІ степени", – сказал глава государства.

В стране, по его словам, уделяют особое внимание укреплению здоровья нации и воспитанию интеллектуально развитого поколения.

"Наш долг – всесторонняя поддержка педагогов и медицинских работников, глубокое уважение к их труду. Сегодня старшая медсестра Анар Рахманбековна Абдыкулова и почетный педагог Салима Ибраимовна Жумамуратова награждаются медалью "Шапағат". Общественное согласие – нерушимая гарантия нашего суверенитета. Орденом "Ел бірлігі" будет отмечена группа граждан, которые плодотворно трудятся во имя укрепления единства и согласия в нашей стране", – продолжил президент.

Государственных наград также удостоены граждане, которые внесли и продолжают вносить особый вклад в поступательное развитие Казахстана.

"В том числе 129 ветеранов труда, 473 труженика промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других отраслей, свыше 200 представителей малого и среднего бизнеса, более 150 педагогов и ученых, около 120 медицинских работников и другие наши соотечественники. Поздравляю всех с заслуженными наградами!", – обратился президент.

По его словам, уважение к людям труда, которые приумножают авторитет нашей страны, – один из незыблемых приоритетов государственной политики.

"В преддверии Дня Республики выражаю искреннюю признательность вам и всем нашим соотечественникам. Пусть крепнет наша государственность! Пусть процветает наша священная Родина – Казахстан!" – заключил глава государства.

Он также заявил, что Казахстан крепнет благодаря государственникам, патриотам, интеллигентным, ответственными и трудолюбивым людям.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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