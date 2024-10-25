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В районе Акмолинской области свыше 50 семей получили ключи от новых квартир

В районе Акмолинской области свыше 50 семей получили ключи от новых квартир, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:20 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
В Акмолинской области порядка 70 семей получили новые квартиры, сегодня в Бурабайском районе еще 50 семей стали обладателями комфортного жилья.

Новый проект, который станет инструментом для упрощенного получения жилья для социально уязвимых слоев населения стартовал в регионе.

Аким области торжественно вручил заветные ключи.

дом новоселье, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:20

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

"Уважаемые акмолинцы! Мы сегодня собрались по радостному поводу! В преддверии празднования Дня Республики в новом и современном доме наши граждане получают квартиры! Это ключи счастья! Президент поручил повышать благосостояние народа, этот проект позволит упростить процесс выдачи жилья для социально уязвимых слоев населения. Для вашего комфорта были выбраны улучшенные квартиры, в хорошем районе, сокращено время ожидания очереди. Самое главное, в будущем вы сможете приватизировать данные квартиры и недвижимость останется вашим детям. Это помощь государства для наших граждан. Поздравляю с новосельем всех обладателей счастливых ключей". Марат Ахметжанов

Как сообщили в акимате Акмолинской области, в регионе свыше 900 семей будут обеспечены доступным и новым жильем, в областном центре, городе Кокшетау квартиры получат 600 очередников.

новоселы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:20

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Среди счастливых хозяев квартир почетный ветеран образования Багиля Касенова, которой от акима области был вручен сертификат на бытовую технику.

"Поздравляю всех с наступающим праздником! Я бесконечно благодарна нашему государству и руководству области! Приятно наблюдать позитивные изменения, я получила новую трехкомнатную квартиру, это так здорово, сердце трепещет от радости! Низкий поклон всем, кто организовал и провел большую работу для того, чтобы жители Бурабайского района отметили долгожданное новоселье", – сказала Багиля Касенова.

Стоит отметить, что накануне в Кокшетау руководством области были вручены ключи от новых квартир 20 семьям.

Работа, направленная на повышение благосостояния акмолинцев продолжится, как заверило руководство региона, качество выдаваемых квартир будет на строгом контроле.

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