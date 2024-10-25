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В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия Государственного флага

В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:28 Фото: Жеңіс Ысқабай
В области Жетісу в честь Дня Республики состоялась патриотическая акция по поднятию Государственного флага, которая одновременно охватила все районы и города региона. В областном центре – городе Талдыкорган – в ней приняли участие порядка тысячи человек.

В мероприятии в Талдыкоргане, прошедшем в парке "Жастар" у флагштока, принял участие аким области Бейбит Исабаев, представители интеллигенции, государственные служащие, депутаты, сотрудники региональных учреждений, представители правоохранительных органов, неправительственных организаций, военнослужащие, активная молодежь и горожане, всего около тысячи человек.

В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:28

Фото: Жеңіс Ысқабай

Патриотическая акция началась с торжественной церемонии поднятия Государственного флага. Прозвучал Государственный гимн в исполнении хора из числа военнослужащих, солистов областной филармонии им. Д. Ракишева, фольклорно-этнографического ансамбля "Талдықорған әуендері", учащихся школ и в целом участников акции. Затем были исполнены патриотические песни.

В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:28

Фото: Жеңіс Ысқабай

Отметим, что данная патриотическая акция одновременно была проведена во всех районах и городах области.

В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия государственного флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:28

Фото: Жеңіс Ысқабай

церемония, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 16:28

Фотограф: Жеңіс Ысқабай

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