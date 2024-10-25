В День Республики по всей области Жетісу прошла патриотическая акция поднятия Государственного флага
В мероприятии в Талдыкоргане, прошедшем в парке "Жастар" у флагштока, принял участие аким области Бейбит Исабаев, представители интеллигенции, государственные служащие, депутаты, сотрудники региональных учреждений, представители правоохранительных органов, неправительственных организаций, военнослужащие, активная молодежь и горожане, всего около тысячи человек.
Фото: Жеңіс Ысқабай
Патриотическая акция началась с торжественной церемонии поднятия Государственного флага. Прозвучал Государственный гимн в исполнении хора из числа военнослужащих, солистов областной филармонии им. Д. Ракишева, фольклорно-этнографического ансамбля "Талдықорған әуендері", учащихся школ и в целом участников акции. Затем были исполнены патриотические песни.
Фото: Жеңіс Ысқабай
Отметим, что данная патриотическая акция одновременно была проведена во всех районах и городах области.
Фото: Жеңіс Ысқабай
Фотограф: Жеңіс Ысқабай