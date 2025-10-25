#АЭС в Казахстане
События

В Жетысу в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага

Жетысу, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 20:25 Фото: пресс-служба акима области Жетысу
Сегодня в области Жетысу в честь Дня Республики и 35-летия Декларации о государственном суверенитете состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага.

В мероприятии, организованном в парке "Жастар" в Талдыкоргане, вместе с акимом области Бейбитом Исабаевым приняли участие ветераны, представители интеллигенции, государственные служащие, депутаты, военнослужащие, представители правоохранительных органов, молодежь, работники различных учреждений и горожане. Всего порядка тысячи человек, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Сначала все участники акции вместе с артистами областной филармонии, фольклорно-этнографического ансамбля "Талдыкорган әуендері" и хором старшеклассников под аккомпанимент военного оркестра исполнили Государственный гимн. В это же время Государственный флаг нашей страны был поднят на вершину флагштока. Размер Государственного флага составляет 12 на 25 метров, высота шпиля – 91 метр.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

В завершение местные творческие коллективы и артисты региона исполнили песни патриотического содержания.

"Я из социальных сетей узнала, что в парке с утра будет такое мероприятие. И решила тоже прийти, чтобы вместе с земляками принять участие в этом торжественном событии. Как красиво и с душой наша молодежь исполнила наш гимн. Все нарядные, красивые. Я горжусь нашей страной и нашим подрастающим поколением", – поделилась талдыкорганка на заслуженном отдыхе Мария Умарова.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Своим мнением поделилась и домохозяйка Лидия Маринина, которая пришла в парк с двумя сыновьям.

"Руслан и Тимур еще дошкольники. Но именно с детства, я считаю, уже надо прививать им патриотические чувства. Вот я и привела их сегодня в парк, чтобы они почувствовали сплоченность и общий дух, вместе со всеми отпраздновав День Республики", – отметила она.

Фото: пресс-служба акима области Жетысу

Напомним, что в этот день подобные патриотические акции проводились одновременно во всех районах и городах региона.

Айсулу Омарова
Читайте также
