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Около 1000 новых рабочих мест: инвесторы из Сингапура будут производить цемент в Жамбылской области

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:00 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
На заводе ТОО "Korcem" осуществлен запуск линии по производству клинкера – основного компонента производства цемента. Мощность новой линии в сутки – 3500 тонн продукции, сообщает Zakon.kz.

Проект по строительству цементного завода в Кордайском районе реализует сингапурская компания Alacem. Общий объем инвестиций составит 50 млрд тенге. Годовая мощность предприятия – 1,5 млн тонн. Создано более 400 новых рабочих мест. В дальнейшем планируется создать более 500 новых рабочих мест.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Завод будет одним из самых современных и безотходных предприятий в Центральной Азии.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Глава региона Ербол Карашукеев, выступая на торжественной церемонии запуска новой линии, подчеркнул, что в соответствии с поручением главы государства проводится большая работа по повышению инвестиционного потенциала области. В текущем году планируется реализовать 35 инвестиционных проектов на сумму 214 млрд тенге с созданием 1453 рабочих мест.

предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Новое предприятие позволит насытить внутренний рынок отечественной продукцией, повысить конкурентоспособность и экспортоориентированность данной отрасли. Развитие жилищного строительства и реализация программы индустриализации дали импульс увеличению объемов производства строительных материалов. Это направление остается одной из ключевых отраслей обрабатывающей промышленности региона. За девять месяцев 2024 года в этой сфере произведено продукции на 42,9 млрд тенге, рост составил 101,2%", – отметил он.
предприятие, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 21:00

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Управляющий директор ТОО "International Cement Group" Бенджамин Ченг подчеркнул, что проекту со стороны государства оказывается всесторонняя поддержка.

"Наша компания планирует также привлечь других потенциальных инвесторов для создания новых рабочих мест в Жамбылской области. Мы убедились на своем опыте, что здесь для инвесторов созданы все условия. Также регион обладает большим потенциалом для экспорта продукции", – отметил он.

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