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События

Более двух тысяч рабочих мест создаст металлургический завод, который строится в Жамбылской области

Более двух тысяч рабочих мест создаст металлургический завод, который строится в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 17:52 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Строительство металлургического завода мощностью до 3 млн тонн в год стартовало на территории специальной экономической зоны "Jibek Joly" в Шуском районе Жамбылской области.

Ведущая металлургическая компания Китая Fujian Hengwang Investment Co., Ltd планирует вложить в проект 564 млрд тенге. Будет создано 2,5 тыс. рабочих мест (на первом этапе – более 1000).

Используя свой большой опыт, компания намерена наладить полный цикл глубокой переработки железной руды для производства качественной и конкурентоспособной продукции:

  • на первом этапе – до 1 млн тонн арматуры, проволоки, угловой стали,
  • на втором этапе – 2 млн тонн профильной и полосовой стали.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На предприятии будет внедрена технология прямого восстановления железа, что обеспечит его высокое содержание в продукции. Соединение научного подхода и современных технологий в промышленности повысит экологическую устойчивость производства.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, выступая на церемонии запуска строительства предприятия, подчеркнул, что запуск завода позволит создать прочную базу для развития смежных отраслей, увеличения экспортного потенциала региона и создания новых рабочих мест.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Благодаря поддержке главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и правительства страны в регионе создается благоприятный инвестиционный климат, реализуются крупные международные проекты, развиваются стратегические отрасли экономики", – сказал аким области.

По его словам, в Жамбылской области сформирован пул из 82 проектов на сумму 3,6 трлн тенге с созданием более 10 тыс. рабочих мест.

"В 2025 году планируется реализация 30 проектов на общую сумму 175,2 млрд тенге. За первый квартал 2025 года привлечено инвестиций на 37,1% больше по сравнению с прошлым годом. Сегодняшний проект также является примером успешного сотрудничества государства и бизнеса, символом новых возможностей и устойчивого роста".Ербол Карашукеев

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Председатель правления компании Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь поблагодарил за поддержку со стороны государства и выразил уверенность, что проект станет дополнительным звеном в укреплении связей между Казахстаном и Китаем.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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