"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года

Пока одни соотечественники жалуются на отсутствие собственных квадратных метров, другие находят действенные способы их заполучить. Сегодня, во Всемирный день сбережений, жительница Павлодара поделилась с Zakon.kz секретом, как ей удалось обзавестись жильем за три года.

Татьяна Деева давно мечтала о своей крыше над головой. Помог, как это часто бывает, случай.

"Я сменила сферу деятельности, стала работать на себя. Доход вырос, появились деньги, которые можно откладывать. Тут как раз сестра посоветовала открыть депозит, у нее тоже был когда-то. А мне очень хотелось купить квартиру", – вспоминает собеседница.

Определившись с целью накоплений и изучив рынок, в марте 2021 года женщина пришла в отделение "Отбасы банка". Менеджер открыл три счета – на Татьяну, ее сына и мать. Клиентке объяснили: по итогу каждого года на депозиты будет начисляться государственная премия, а в дальнейшем собранные суммы на сберегательных счетах можно будет объединить.

Фото из личного архива Татьяны Деевой

"По условиям банка, я должна была накопить 50% от стоимости квартиры, а на оставшуюся сумму взять жилищный заем по ставке всего от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5 % годовых (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%). Мне рассчитали, сколько нужно вкладывать ежемесячно, чтобы скопить за три года. Конечно, суммы пополнения разнились в зависимости от заработка. И вот – я добилась своей цели! Моя квартира стоила 13 млн тенге – однокомнатная, но улучшенной планировки, с большой кухней, в нестаром доме. За три года я собрала половину суммы и приобрела ее. Эмоции были неописуемые, прыгала до потолка. Это моя первая квартира, мечта сбылась!" – эмоционально рассказывает Татьяна.

Впрочем, останавливаться на достигнутом предприимчивая жительница Павлодара не собирается. Планирует в ближайшее время опять открыть депозит, чтобы в будущем стать обладательницей еще одной жилплощади.

"Мне понравилось. После того, как лично прошла этот путь, всем советую "Отбасы банк". Недавно вот знакомая по моей наводке открыла там депозит, тоже начала откладывать на квартиру. Потому что на моем примере увидела, что это вполне реально. Обратиться в Отбасы – отличная идея. Условия очень выгодные по сравнению с другими банками", – считает женщина.

В качестве аргументов "за" она приводит незначительную переплату по займу, вознаграждение банка и госпремию при накоплении на депозите, о которой стоит рассказать поподробнее.

Как получить максимальную премию государства по итогам 2024 года

Помимо отметившей новоселье Татьяны Деевой, некоторыми лайфхаками с редакцией поделился и сам "Отбасы банк".

Для начала поясним, что премия государства – это мера государственной поддержки граждан. Она оказывается участникам системы жилищных строительных сбережений. В Казахстане данную систему реализует как раз "Отбасы банк". Как правило, самый активный период пополнения депозита у вкладчиков банка – осенние и зимний месяцы, перед завершением года, дабы максимально увеличить выгоду накоплений.

Но насколько эта самая выгода ощутима?

"Премия государства начисляется в размере 20% на сумму, которая не превышает 200 МРП. В 2024 году это 738 400 тенге. Если в течение года клиент соберет эти средства на своем депозите или внесет их единовременно на счет по итогам 2024-го, то он получит максимальную премию – 147 680 тенге. Чтобы получить бонус от государства в размере 20%, нужно успеть пополнить депозит до 31 декабря текущего года. Срок пополнения депозита значения не имеет. То есть вкладчик может ежемесячно пополнять депозит, с января по декабрь, или единожды внести на свой сберегательный счет определенную сумму. Даже если сейчас новый клиент откроет вклад и до конца года пополнит его, он также получит премию государства", – подчеркнули в банке.

Важно! Премия государства начисляется на один вклад одного вкладчика. Проще говоря, даже если их на ваше имя открыто несколько, бонусы ждите на единственном. Если открыть и пополнить депозит не только на себя, но и на близких, то в этом случае государство "премирует" каждый вклад.

Еще момент. Речь идет о той части суммы, которая ранее не поощрялась, а не обо всем нажитом.

Каждый год учитываются новые накопления, зачисленные в текущем году, и остаток накоплений, не поощренный в предыдущем году. Например, в 2023 году клиент банка пополнил депозит на 800 000 тенге. Из них премией государства была поощрена сумма в размере 690 000 тенге (это 200 МРП в 2023 году). Значит, по итогам этого года премией государства будет поощрен остаток суммы в размере 110 000 тенге и новые накопления, которые скопятся на депозите в 2024 году.

В некоторых случаях премия возвращается в бюджет. А именно:

если вкладчик копит жилищные строительные сбережения менее трех лет и досрочно расторгает договор о жилстройсбережениях;

если вкладчик уступает права по договору о жилищных строительных сбережениях лицу, не являющемуся гражданином Республики Казахстан;

если клиент банка имел депозит со сроком накопления менее трех лет, взял кредит в банке и в течение четырнадцати календарных дней с даты выдачи этого займа решил от него отказаться.

"Депозитная база "Отбасы банка" ежегодно растет, и это свидетельствует о доверии населения к системе жилищных строительных сбережений. Сейчас в банке открыто порядка 2,7 млн сберегательных счетов. С учетом вознаграждения в размере от 2% годовых и премии государства в размере 20% эффективная ставка вознаграждения по вкладам – от 2,4% до 14% годовых (с учетом премии государства). По итогам прошлого года премию государства на свои счета получили 1 990 790 вкладчиков "Отбасы банка". При этом каждый четвертый из них получил максимальную премию государства. Возраст владельцев сберегательных счетов различный. Так, по итогам 2023 года премию государства на свои сберегательные счета получили более 240 000 казахстанских детей. А самой взрослой вкладчице – 89 лет", – делятся данными в банке.

Напомним, что, помимо государственного поощрения, существует еще банковское. Это весомый показатель при начислении баллов при отборе участников в программу "Наурыз". Ожидается, что новый набор стартует в первом квартале 2025 года.

Также в начале следующего года планируется запуск программы "Ұмай" и "Зеленая ипотека".

Для участия в этих программах необходимо иметь минимальный первоначальный взнос в размере всего от 20%. А для покупки жилья по программе "Ұмай" в регионах достаточно будет иметь на депозите 15%.

Другая цель

Конечно, не все копят на заветные "квадраты" – некоторые казахстанцы, особенно молодые, хотят вложиться в себя, а не в улучшение жилищных условий. И для них у банка тоже найдется подходящий продукт – образовательный депозит AQYL.

Вклад открывают на три года или пять лет с возможностью дальнейшей пролонгации. В первом случае ставка по депозиту составит 12% годовых (ГЭСВ от 12,9% до 13,1%), во втором – 9,5% (ГЭСВ от 9,5% до 10,1%).

Размер обязательного первоначального взноса – 3 МРП, или 11 076 тенге по состоянию на 2024 год. Далее сумма ежемесячных пополнений определяется вкладчиком самостоятельно.

И здесь государство не остается в стороне, поддерживая стремления граждан получить образование, начисляя им ежегодную премию в размере 7% для: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц с инвалидностью; детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей, и 5% для остальных граждан.

К слову, сейчас в "Отбасы банке" открыто 55 152 образовательных депозита.

Подробнее об AQYL и других предложениях – по ссылке.