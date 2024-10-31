Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные, сообщает Zakon.kz.
Жаслан Мадиев анонсировал поправки в законодательство.
"Мы будем предлагать соответствующие поправки, чтобы в критических базах данных, которые имеют от миллиона и выше пользователей, использовали те принципы кибербезопасности, которые мы по закону внедрили. Речь идет о контроле доступа к персональным данным. Это и биометрический доступ, чтобы пользователь, по которому персональные данные предоставляется, подтверждал через SMS. Мы это тоже будем законодательно применять. И ужесточать (требования – Прим. ред.) к таким именно частным игрокам, которые владеют большими базами персональных данных", – пояснил глава МЦРИАП.
В планах также ввести понятия "администратор" и "суперадминистратор".
23 октября 2024 года сообщалось, что в Минздраве подготовили изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС) в области здравоохранения. Поправки позволят уведомлять пациентов о доступе, обработке персональных данных в МИС путем направления информации в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения.
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