Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане

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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев анонсировал поправки в законодательство. "Мы будем предлагать соответствующие поправки, чтобы в критических базах данных, которые имеют от миллиона и выше пользователей, использовали те принципы кибербезопасности, которые мы по закону внедрили. Речь идет о контроле доступа к персональным данным. Это и биометрический доступ, чтобы пользователь, по которому персональные данные предоставляется, подтверждал через SMS. Мы это тоже будем законодательно применять. И ужесточать (требования – Прим. ред.) к таким именно частным игрокам, которые владеют большими базами персональных данных", – пояснил глава МЦРИАП. В планах также ввести понятия "администратор" и "суперадминистратор". 23 октября 2024 года сообщалось, что в Минздраве подготовили изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС) в области здравоохранения. Поправки позволят уведомлять пациентов о доступе, обработке персональных данных в МИС путем направления информации в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения. Читайте также В Алматы на дня дня перекроют участок по Сатпаева Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества Почему Казахстан остался на телефонном коде +7, разъяснил глава МЦРИАП

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