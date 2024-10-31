Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Защиту медицинских данных казахстанцев хотят усилить в Казахстане

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 17:50 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев в Сенате 31 октября 2024 года рассказал, когда медицинские данные казахстанцев будут защищены так же, как и персональные, сообщает Zakon.kz.

Жаслан Мадиев анонсировал поправки в законодательство.

"Мы будем предлагать соответствующие поправки, чтобы в критических базах данных, которые имеют от миллиона и выше пользователей, использовали те принципы кибербезопасности, которые мы по закону внедрили. Речь идет о контроле доступа к персональным данным. Это и биометрический доступ, чтобы пользователь, по которому персональные данные предоставляется, подтверждал через SMS. Мы это тоже будем законодательно применять. И ужесточать (требования – Прим. ред.) к таким именно частным игрокам, которые владеют большими базами персональных данных", – пояснил глава МЦРИАП.

В планах также ввести понятия "администратор" и "суперадминистратор".

23 октября 2024 года сообщалось, что в Минздраве подготовили изменения в минимальные требования к медицинским информационным системам (МИС) в области здравоохранения. Поправки позволят уведомлять пациентов о доступе, обработке персональных данных в МИС путем направления информации в кабинет пользователя на веб-портале "электронного правительства" или на их абонентский номер сотовой связи в виде короткого текстового сообщения.

Читайте также

В Алматы на дня дня перекроют участок по Сатпаева
В Алматы на дня дня перекроют участок по Сатпаева
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Парламентарии Казахстана и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Почему Казахстан остался на телефонном коде +7, разъяснил глава МЦРИАП
Мадина Мамырханова
МЦРИАП Минздрав РК Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: