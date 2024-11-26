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На защиту персональных данных казахстанцев подключили "белых" хакеров

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные , фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:59 Фото: pixabay
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства 26 ноября 2024 года рассказал о принимаемых мерах по защите персональных данных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

По итогам доклада о развитии IT-отрасли премьер-министр Олжас Бектенов спросил у Жаслана Мадиева о том, какая работа проводится по защите персональных данных.

"Мы проводим активную работу по защите персональных данных. Привлекаем специалистов по кибербезопасности для выявления уязвимостей в наших системах. Это программа Bug Bounty. Иначе говоря, приглашаем белых хакеров, чтобы они нам помогали. Информируем граждан об утечках персональных данных в целях обеспечения прозрачности. Также обновили процедуры тестирования информационных систем. Вносим законодательные изменения, повысим штрафы. Проводим проверки. Все эти меры направлены на защиту персональных данных граждан и повышение доверия к цифровым услугам", – сказал Жаслан Мадиев.

Ранее сообщалось, что государственная корпорация "Правительство для граждан" планирует передать часть своих услуг бизнесу. В связи с этим в обществе обсуждаются вопросы сохранности персональных данных.

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