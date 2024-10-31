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На инвестфоруме в Туркестане подписано 35 меморандумов на сумму 301 млрд тенге

инвестфорум, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:36 Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Работа международного инвестиционного форума TURKISTAN INVESTMENT AND TOURISM FORUM – 2024, проходящего в туристской столице тюркского мира, продолжилась на тематических панельных заседаниях.

Таких как, "Казахстанско-китайское инвестиционное сотрудничество в сфере переработки и промышленности", "Год туризма Китая в Казахстане – 2025" и "Цифровая трансформация".

В ходе совещания было подписано 35 меморандумов о сотрудничестве на общую сумму более 301 млрд тенге. В рамках этого соглашения в регионе будут реализованы новые проекты. Отметим, что форум открывает новые возможности для бизнеса и инвесторов и показывает стратегическое значение Туркестанской области в международном сотрудничестве.

инвестфорум, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:36

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В целом в Туркестанской области сформирован пул из 145 инвестпроектов, которые будут реализованы до 2027 года. Ожидается, что эти проекты создадут 17 тыс. новых рабочих мест и позволят дополнительно увеличить собственный доход на 100 млрд тенге. В регионе также есть 10 индустриальных зон площадью 594 га и специальные экономические зоны площадью 580 га. В нем работают 49 предприятий. Ведется строительство еще 39 проектов.

инвестфорум, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 18:36

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Отметим, что в Туркестане сейчас приоритет отдается выпуску готовой продукции, используя имеющийся потенциал региона. С этой целью и для усиления работы по привлечению инвестиций в регион совместно с акиматами районов и городов, представителями бизнеса были организованы командировки в КНР. В результате этого был инициирован ряд проектов с новыми технологиями Китайской Народной Республики и капиталом китайских инвесторов. А порядка 1,2 трлн тенге будет направлено на инвестиции в экономику региона. Среди крупных проектов – создание текстильного кластера, строительство солнечной и ветровой электростанции.

Сегодняшний международный форум стал официальным продолжением этих визитов и важной площадкой для диалога между государством и бизнесом. Благодаря договоренностям форума в Туркестанской области будут реализованы важные проекты в различных направлениях, увеличатся производственные мощности.

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