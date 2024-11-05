Бектенов принял участие в международной импортной выставке в Шанхае

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов принял участие в церемонии открытия VII Китайской международной импортной выставки – China International Import Expo в Шанхае. Об этом 5 ноября 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Цель ежегодного многоотраслевого мероприятия – укрепление экономической интеграции на международном уровне. Участие в выставке создает новые возможности для расширения торгово-экономических связей с зарубежными партнерами и вывода национальной продукции на международные рынки.

В торжественной церемонии открытия международной выставки также приняли участие премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, премьер-министры Малайзии Анвар Ибрагим, Узбекистана – Абдулла Арипов, Монголии – Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Сербии – Милош Вучевич.

Фото: primeminister.kz

По итогам прошлого года на Казахстан пришлось более половины товарооборота Китая со странами Центральной Азии.

Олжас Бектенов в своем выступлении отметил важность усиления взаимодействия государств в области развития безбарьерной торговли, электронной коммерции, транспорта и логистики, внедрения передовых технологий ИИ.

Перспективным является укрепление сотрудничества в создании пилотной зоны "Электронная коммерция Шелкового пути". Казахстанские павильоны уже успешно функционируют на крупнейших торговых платформах Alibaba и JD.com, ведется работа по открытию павильона на площадке Douyin, строительству в РК бондовых складов и комплексной складской инфраструктуры для упрощения логистики через цифровые торговые каналы.

Казахстан охватывает более 80% наземных перевозок из Китая в Европу. Реализуются такие крупные инфраструктурные проекты, как международный транзитный автокоридор "Западная Европа – Западный Китай", логистический центр в порту Ляньюньган, грузовой терминал в сухом порту Сиань, третий железнодорожный пункт пропуска на границе с Китаем и другие, направленные на усовершенствование системы трансконтинентальных экономических коридоров, наращивание товарооборота и повышение благосостояния населения стран.

Фото: primeminister.kz

В области цифровизации Казахстан занимает 24-ю позицию по индексу развития электронного правительства, 10-е место по онлайн-услугам, а также шестое место в индексе зрелости государственных технологий, согласно рейтингу Всемирного банка.

"Обмен опытом по вопросам применения искусственного интеллекта может стать движущей силой экономического прогресса", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

Премьер Госсовета КНР Ли Цян и главы делегаций стран – участниц международной выставки ознакомились с продукцией, представленной в национальном павильоне Казахстана "Новая эра, общее будущее", сфокусированном на теме цифровизации. Достижения страны, в том числе по развитию электронных и финансовых услуг, трансграничной торговли, привлечению инвестиций презентовали министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, представители АО "Национальные информационные технологии", Kazakh Invest, МФЦА, QazTrade, Kaspi Bank.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, продемонстрированы стартапы казахстанских разработчиков, такие как:

Squares – сервис, позволяющий быстро найти и забронировать локацию в любой точке мира;

Alaqan AI – новое решение в сфере биометрической идентификации личности по рисунку вен ладони;

Cerebra AI – разработка диагностической программы на основе искусственного интеллекта для выявления инсульта и др.

В коммерческом павильоне Казахстана новшеством в этом году стали онлайн-продажи отечественной продукции. На площади 260 кв. м организована выставка товаров порядка 50 казахстанских производителей – это мясная, молочная, масложировая, зерновая продукции, кондитерские изделия, соки и напитки, мед, текстиль и многое другое.

Фото: primeminister.kz

Запущен стриминг через платформу TikTok, что позволяет не только посетителям стенда, но и зрителям по всему миру ознакомиться с ассортиментом товаров и приобрести их в режиме реального времени. Только за первые часы выставки в режиме онлайн казахстанских товаров продано на сумму порядка 22 тыс. долларов.

Также павильон в текущем году увеличен в два раза, более 80% участников выставки – представители МСБ. Ежегодно международную выставку посещают более 300 тыс. китайских профессиональных закупщиков, что создает условия для наращивания экспорта в КНР.