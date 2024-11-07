Аким Мангистауской области встретился с жителями Бейнеуского района

7 ноября 2024 года аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с жителями района в доме культуры "Абыл" села Бейнеу, выслушал предложения и мнения населения.

Вначале аким района Рахымжан Шалбаев выступил с докладом о социально-экономическом развитии района за прошедшие девять месяцев и планах на будущее.

По словам Рахымжана Шалбаева, в районе нет трехсменных школ. Однако из-за высокого темпа рождаемости и роста количества мигрантов из других регионов существует потребность в объектах образования. В целях предупреждения дефицита ученических мест в рамках национального пилотного проекта "Комфортная школа" ведется строительство двух общеобразовательных учреждений.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Бейнеусцы активно участвуют в проекте "Ауыл аманаты", направленном на повышение доходов жителей района. На сегодняшний день профинансировано 57 проектов, создано 69 новых рабочих мест. Это самый высокий показатель по региону.

В районе решена проблема с питьевой водой. 97,7% жителей охвачены централизованной системой снабжения питьевой водой. Сегодня только в село Сарга живительный ресурс доставляется транспортом. В целях решения проблемы доступа к воде внесены изменения в проектно-сметную документацию на строительство водоочистного сооружения и внутрисельского водопровода в селе Сарга, получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект представлен на рассмотрение областной бюджетной комиссии.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Район на 100% обеспечен природным газом. Также завершены строительно-монтажные работы по возведению дорог на девяти улицах села Бейнеу. Всего в Бейнеуском районе насчитывается 490 километров дорог, из них 178 километров – дороги районного значения, 312 километров – сельские дороги. К дорогам с твердым покрытием относятся 36,5% дорог регионального значения, 35,8% – внутрисельских дорог.

На встрече жители района представили акиму области свои предложения и обсудили проблемы, решения которых они ожидают. Подавляющее большинство населения рассказали об инфраструктурных и социальных потребностях сел Бейнеуского района.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

В частности, подняли вопросы необходимости строительства дренажной и канализационной системы в селе Бейнеу из-за подъема уровня подземных вод, возведения внутрисельских автомобильных и пешеходных дорог, безработицы, постановки в очередь на получение жилья проживающих в многоквартирном аварийном доме граждан, увеличения количества выделяемого на район автогаза, здравоохранения, спорта, реконструкции железнодорожного вокзала.

Аким области внимательно выслушал обращения жителей и дал поручения соответствующим госорганам по решению поднятых вопросов.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

После четырехчасовой встречи Нурдаулет Килыбай принял жителей района по личным вопросам.